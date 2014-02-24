Момент мощного взрыва на "Коломенской" попал на видео
22 декабря 2016, четверг, 11:46 – ИА СОЧИ-24
Момент мощного взрыва на "Коломенской" попал на видео
Взрыв газового баллона у станции метро "Коломенская" попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как прохожие и рабочие в панике бегут с места происшествия. Судя по записи, сделанной очевидцем из машины, взрыв был огромной мощности. На кадрах видно, что огненной волной буквально за считанные секунды выбило стекла и металлические рамки вестибюля станции. Огненные языки достали аж до проезжей части. Тем временем очевидцы рассказали подробности о взрыве у метро "Коломенская". По словам прохожих, стекла вестибюля и кусок бетонной стены разлетелись прямо у них на глазах."Возле машины лежал человек – сварщик, весь в крови, он обгорел. Сначала он не подавал признаков жизни, но после мы увидели, что он жив", – цитирует одного из очевидцев "Комсомольская правда". При этом прохожие отмечают, что ощущали растерянность и не знали, куда идти. Растерянную реакцию очевидцев засняли и камеры наружного наблюдения. Запись опубликовал телеканал "360". Впрочем, на волне предновогоднего настроения некоторые вообще не обратили внимание на мощный хлопок и решили, что кто-то просто решил взорвать петарды, передают "Вести". Судя по всему, больше всего взрыв напугал автовладельцев, которые в момент происшествия проезжали рядом с метро. Как рассказал один из них, он успел вовремя затормозить и закрыть ребенка. "Было очень страшно, взрыв был очень сильным. До сих пор нахожусь в шоке, трясет немного. Ребенка отправили на такси домой, он не пострадал. Ребенок весь в мелком стекле до трусов, его раздели", – рассказал мужчина. По словам другого водителя, всего прозвучало два взрыва – один более слабый, другой – помощнее. "Ехал мимо во время взрыва, пострадал не сильно, машина – да. Я ехал и смотрел вперед, боковым зрением увидел вспышку и дым, шум. Все полетело, я даже не понял сначала", – делится он. Напомним, ранее сообщалось, что у входа станции московского метро "Коломенская" прогремел сильный взрыв. По предварительной информации, в результате происшествия пострадали семь человек. Четверо раненых госпитализированы, еще троим оказана помощь на месте.Точная причина взрыва пока не установлена. Как сообщили в правоохранительных органах, предположительно, взорвался газовый баллон во время проведения ремонтных работ.
Депутат Верховной рады Украины от фракции "Батькивщина" Александра Кужель плеснула стакан воды в лицо своего коллеги из Радикальной партии Игоря Мосийчука. Инцидент произошел во время съемок программы Шустер LIVE при обсуждении проекта бюджета на 2017 год...»
Отец Варвары Карауловой раскритиковал вынесенный его дочери приговор Московского военного окружного суда. По его словам, он сотрудничал со следствием при условии, что бывшая студентка философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова пройдет по делу в качестве свидетеля...»
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала решение Верховной рады об исключении Надежды Савченко из украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы. Дипломат напомнила о там, как бывшая летчица попала в ПАСЕ...»
Жители столицы после серии громких происшествий в столичной подземке все более критично относятся к работе метрополитена. Последняя волна возмущения была вызвана отсутствием резервных поездов на фиолетовой ветке: по мнению москвичей, это превращает поездку в настоящий ад...»
Депутат Верховной рады Украины от фракции "Батькивщина" Александра Кужель плеснула стакан воды в лицо своего коллеги из Радикальной партии Игоря Мосийчука. Инцидент произошел во время съемок программы Шустер LIVE при обсуждении проекта бюджета на 2017 год...»
Отец Варвары Карауловой раскритиковал вынесенный его дочери приговор Московского военного окружного суда. По его словам, он сотрудничал со следствием при условии, что бывшая студентка философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова пройдет по делу в качестве свидетеля...»
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала решение Верховной рады об исключении Надежды Савченко из украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы. Дипломат напомнила о там, как бывшая летчица попала в ПАСЕ...»
Жители столицы после серии громких происшествий в столичной подземке все более критично относятся к работе метрополитена. Последняя волна возмущения была вызвана отсутствием резервных поездов на фиолетовой ветке: по мнению москвичей, это превращает поездку в настоящий ад...»