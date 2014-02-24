Моника Левински вмешалась в травлю "аутиста" Трампа

24 января 2017, вторник, 14:58 – ИА СОЧИ-24



Моника Левински вмешалась в травлю "аутиста" Трампа

В соцсетях продолжается травля младшего сына Дональда Трампа Бэррона, у которого подозревают наличие психических отклонений. На этот раз за мальчика заступилась экс-стажерка Белого дома Моника Левински, которая якобы состояла в интимной связи с бывшим президентом США Биллом Клинтоном."Все дети должны быть защищены от травли и насмешек (включая Бэррона Трампа). Давайте будем выше этого", — написала Моника Левински на своей страничке в Twitter. Вероятно, девушка посочувствовала Бэррону Трампу из-за того, что и сама оказалась когда-то в роли "белой вороны", признавшись в сексуальных домогательствах Билла Клинтона. Напомним, скандал вокруг младшего сына Дональда Трампа разразился в соцсетях после церемонии инаугурации. Внимание общественности привлекло странное поведение десятилетнего мальчика. На мероприятии Бэррон стоял с непроницаемым лицом и раскачивался из стороны в сторону. Позже он не смог "дать пять" своей матери Меланьи Трамп и отказался взять ее за руку. Все эти причуды навели блогеров на мысль о том, что младший сын Трампа страдает аутизмом. Подлила огня в костер и сценаристка программы Saturday Night Live на канале NBC Кэти Рич. Журналистка язвительно заметила, что Бэррон станет первым в США стрелком, находящимся на домашнем обучении. Вероятно, Кэти имела ввиду довольно распространенные для Америки случаи, когда школьники врываются в свои учебные заведения и расстреливают окружающих. Позже журналистка была отстранена от работы. Впрочем, нашлись и те, кто подобно Монике, заступился за мальчика. Так, например, дочь Клинтона Челси. Девушка заявила, что Бэррон имеет право "оставаться просто ребенком", несмотря на высший государственный статус его отца.

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