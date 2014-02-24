Морг с телом Ким Чен Нама атаковали неизвестные

22 февраля 2017, среда, 13:15 – ИА СОЧИ-24



Морг с телом Ким Чен Нама атаковали неизвестные

Малайзийские полицейские рассказали о попытке неизвестных проникнуть в морг в Куала-Лумпуре. Стражи порядка считают, что нарушители хотели пробраться к телу брата лидера КНДР."Мы знаем о попытках проникнуть в больничный морг. Мы усилили меры безопасности и никому не позволим проникнуть в морг", – цитирует The Guardian генерального инспектора полиции Халида Абу Бакара.Правоохранительные органы пообещали обеспечить безопасность родственников Ким Чен Нама, если те решат отправиться в Малайзию. При этом они опровергли информацию о прилете его сына Ким Хан Соля. "Никто из членов семьи не приезжал для опознания погибшего и сдачи анализов ДНК", – цитирует главу полиции Bernama-TV.Халид Абу Бакар уверен, что речь идет о спланированном преступлении. "Вы смотрели запись? На ней видно, как женщина бежит к уборной с протянутыми руками. Знала о токсичности яда, поэтому хотела помыть руки",пояснил он. Ранее по подозрению в убийстве Ким Чен Нама была задержана девушка в белой кофте с надписью LOL. Она заявила полицейским, что получила сто долларов за участие в "розыгрыше": якобы нужно было подбежать к незнакомцу и натереть ему лицо красным перцем. Кроме того, у стражей порядка есть вопросы к второму секретарю посольства Северной Кореи в Куала-Лумпуре и сотруднику авиакомпанииAir Koryo. "Мы направили послу КНДР письмо с просьбой позволить допросить их обоих. Надеемся на сотрудничество", – заявил Халид Абу Бакар. По его словам, подозреваемым в любом случае придется выйти на контакт, сообщаетThe Straits Times.Между тем Пхеньян потребовал немедленно освободить троих фигурантов дела об убийстве родственника Ким Чен Ына, передает Reuters. Власти считают, что житель КНДР, а также гражданки Вьетнама и Индонезии были арестованы безосновательно.Напомним, что Ким Чен Нам скончался в аэропорту Куала-Лумпура в результате отравления неизвестным веществом. Брат северокорейского лидера планировал вернуться к семье в Макао.

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