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Морг с телом Ким Чен Нама атаковали неизвестные

22 февраля 2017, среда, 13:15 – ИА СОЧИ-24

Морг с телом Ким Чен Нама атаковали неизвестные
Морг с телом Ким Чен Нама атаковали неизвестные
Малайзийские полицейские рассказали о попытке неизвестных проникнуть в морг в Куала-Лумпуре. Стражи порядка считают, что нарушители хотели пробраться к телу брата лидера КНДР.
"Мы знаем о попытках проникнуть в больничный морг. Мы усилили меры безопасности и никому не позволим проникнуть в морг", – цитирует The Guardian генерального инспектора полиции Халида Абу Бакара.Правоохранительные органы пообещали обеспечить безопасность родственников Ким Чен Нама, если те решат отправиться в Малайзию. При этом они опровергли информацию о прилете его сына Ким Хан Соля. "Никто из членов семьи не приезжал для опознания погибшего и сдачи анализов ДНК", – цитирует главу полиции Bernama-TV.Халид Абу Бакар уверен, что речь идет о спланированном преступлении. "Вы смотрели запись? На ней видно, как женщина бежит к уборной с протянутыми руками. Знала о токсичности яда, поэтому хотела помыть руки",

пояснил он. Ранее по подозрению в убийстве Ким Чен Нама была задержана девушка в белой кофте с надписью LOL. Она заявила полицейским, что получила сто долларов за участие в "розыгрыше": якобы нужно было подбежать к незнакомцу и натереть ему лицо красным перцем. Кроме того, у стражей порядка есть вопросы к второму секретарю посольства Северной Кореи в Куала-Лумпуре и сотруднику авиакомпании
Air Koryo. "Мы направили послу КНДР письмо с просьбой позволить допросить их обоих. Надеемся на сотрудничество", – заявил Халид Абу Бакар. По его словам, подозреваемым в любом случае придется выйти на контакт, сообщает
The Straits Times. 
Между тем Пхеньян потребовал немедленно освободить троих фигурантов дела об убийстве родственника Ким Чен Ына, передает Reuters. Власти считают, что житель КНДР, а также гражданки Вьетнама и Индонезии были арестованы безосновательно.
Напомним, что Ким Чен Нам скончался в аэропорту Куала-Лумпура в результате отравления неизвестным веществом. Брат северокорейского лидера планировал вернуться к семье в Макао.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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