"Мошенниц" из Сбербанка c Ferrari подставил VIP-клиент

27 марта 2017, понедельник, 15:45 – СОЧИ-24



"Мошенниц" из Сбербанка c Ferrari подставил VIP-клиент

Операционистки московского территориального банка Сбербанка Сестры Марьям и Тамилла Дадашевы, снявшие со счетов VIP-клиента 40 миллионов рублей, сделали это по его просьбе. Речь идет об одной из схем незаконной обналички.Налоговые органы и Росфинмониторинг проверят одного из важных клиентовСбербанка. Согласно материалам служебной проверки, это он попросил сестер-сотрудницбанка обналичить крупную сумму без уведомления руководства и контролирующихорганов.Выяснилось, чтодевушки вывели с его счетов в другие фирмы 40 миллионов рублей. Часть же денег Дадашевысобирались потратить на покупку спорткара Ferrari. Не исключено, что VIP-клиент хотелизбежать контроля компетентных органов, а сестры помогали ему не безвозмездно,сообщает Life.ru.Служба безопасности Сбербанка при проверке Дадашевых неисключала, что деньги на покупку дорогого спорткара были украдены сотрудницами уклиентов. За сестрами были закреплены несколько VIP-клиентов, в числе которыхоказался один из известных спортсменов, со счетов которого они и вывели деньгипо его просьбе.Поскольку сотрудницы нарушили служебные инструкции припроведении финансовых операций, теперь их привлекут к дисциплинарной ответственности. Пословам адвоката бюро "Деловой фарватер" Сергея Литвиненко, по закону"О противодействии легализации (отмыванию) доходов", банки должныуведомлять Росфинмониторинг — обо всех операциях на сумму свыше 600 тысячрублей.Услугипо обналичиванию в столице стоят в среднем 10–15% от суммы. Возможно, Дадашевымогли заработать на этих операциях. "Безналичныесредства клиента переводятся на расчетные счета подконтрольных банкирамфирм-однодневок якобы за оказание каких-то услуг. Затем средства успешноснимаются, а банкир при этом забирает свой процент", – рассказывает пожелавшийостаться анонимным сотрудник одной из крупных аудиторских компаний.Такжеэксперт не исключил вариант, когда менеджеры помогали VIP-клиенту спасать его деньги. По его словам,такая услуга тоже хорошо оплачивается. "Чаще всего к обналичиванию средств предпринимателиприбегают для уклонения от уплаты налогов. Другойслучай — когда крупные суммы наличных требуются на нелегальные сделки типадачи взятки или отката", – объясняет эксперт.

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