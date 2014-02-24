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"Мошенниц" из Сбербанка c Ferrari подставил VIP-клиент
27 марта 2017, понедельник, 15:45 – СОЧИ-24
Налоговые органы и Росфинмониторинг проверят одного из важных клиентов
Сбербанка. Согласно материалам служебной проверки, это он попросил сестер-сотрудниц
банка обналичить крупную сумму без уведомления руководства и контролирующих
органов.
Выяснилось, что
девушки вывели с его счетов в другие фирмы 40 миллионов рублей. Часть же денег Дадашевы
собирались потратить на покупку спорткара Ferrari. Не исключено, что VIP-клиент хотел
избежать контроля компетентных органов, а сестры помогали ему не безвозмездно,
сообщает Life.ru.
Служба безопасности Сбербанка при проверке Дадашевых не
исключала, что деньги на покупку дорогого спорткара были украдены сотрудницами у
клиентов. За сестрами были закреплены несколько VIP-клиентов, в числе которых
оказался один из известных спортсменов, со счетов которого они и вывели деньги
по его просьбе.
Поскольку сотрудницы нарушили служебные инструкции при
проведении финансовых операций, теперь их привлекут к дисциплинарной ответственности. По
словам адвоката бюро "Деловой фарватер" Сергея Литвиненко, по закону
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов", банки должны
уведомлять Росфинмониторинг — обо всех операциях на сумму свыше 600 тысяч
рублей.
Услуги
по обналичиванию в столице стоят в среднем 10–15% от суммы. Возможно, Дадашевы
могли заработать на этих операциях. "Безналичные
средства клиента переводятся на расчетные счета подконтрольных банкирам
фирм-однодневок якобы за оказание каких-то услуг. Затем средства успешно
снимаются, а банкир при этом забирает свой процент", – рассказывает пожелавший
остаться анонимным сотрудник одной из крупных аудиторских компаний.
Также
эксперт не исключил вариант, когда менеджеры помогали VIP-клиенту спасать его деньги. По его словам,
такая услуга тоже хорошо оплачивается. "Чаще всего к обналичиванию средств предприниматели
прибегают для уклонения от уплаты налогов. Другой
случай — когда крупные суммы наличных требуются на нелегальные сделки типа
дачи взятки или отката", – объясняет эксперт.
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