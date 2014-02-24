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Мощный взрыв в жилом доме в Москве попал на видео

22 марта 2017, среда, 19:59 – ИА СОЧИ-24

Мощный взрыв в жилом доме в Москве попал на видео
Мощный взрыв в жилом доме в Москве попал на видео
Появилось видео взрыва, предшествующего сильному пожару в многоэтажке на Изумрудной улице в Москве. В результате происшествия погибли два человека.
Травмы
различной тяжести из-за ЧП получили 16 человек. Двое из них доставлены в
больницу. При этом один из госпитализированных находится в тяжелом состоянии.
"Пострадавший
мужчина скончался в машине скорой помощи, после ликвидации огня в одной из
квартир обнаружено тело погибшей женщины, – цитирует официального представителя
столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлию Иванову Lenta.ru. Следователи приступили к осмотру места
происшествия.

По словам
Ивановой, по факту пожара начата доследственная проверка. "Для установления
точной причины будет назначена пожарно-техническая экспертиза", – уточнила официальный
представитель СКР. По факту пожара возбуждено уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности", передает РЕН ТВ. На данный
момент известно, что из горящего дома №40 по улице Изумрудной всего спасены 39
человек. Среди них – один неходячий инвалид и один грудной ребенок. Для их эвакуации использовались вертолеты Московского
авиационного центра. В результате происшествия повреждены четыре квартиры.
Пожар,
которому присвоена вторая степень сложности, был полностью ликвидирован в
17:20. Сейчас на Изумрудной улице развернут пункт временного размещения на 500
человек. Отметим, возгорание началось около 16:00. Ему предшествовал громкий хлопок, который свидетели
происшествия сочли взрывом бытового газа.Выяснилось, что взрыв в квартире на северо-востоке Москвы произошел из-за мужчины, проживавшего на втором этаже дома, передает Life.ru со ссылкой на собственный источник. Жилец открыл клапан бытового газа в своей квартире, чем спровоцировал взрыв.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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В эти праздничные дни миллионы людей на огромных пространствах от Средиземного моря до Уральских гор усаживаются за праздничные столы. Мартовский праздник Нового года отмечают многие народы Европы и Азии. Для жителей Казахстана это древнее торжество носит особый характер...»

сегодня, 20:01
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сегодня, 19:59
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