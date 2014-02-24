"Московская кукушка" облила водой депутата Рады (видео)
22 декабря 2016, четверг, 19:15 – ИА СОЧИ-24
"Московская кукушка" облила водой депутата Рады (видео)
Депутат Верховной рады Украины от фракции "Батькивщина" Александра Кужель плеснула стакан воды в лицо своего коллеги из Радикальной партии Игоря Мосийчука. Инцидент произошел во время съемок программы Шустер LIVE при обсуждении проекта бюджета на 2017 год. Перепалка между членами украинского парламента случилась из-за ряда принципиальных разногласий по некоторым пунктам главного финансового документа. Ведущая пыталась успокоить народных избранников, перейдя к обсуждению цифр бюджетного дефицита, что, однако, украинским парламентариям оказалось не очень интересно. В итоге постоянно перебивавший Кужель Мосийчук назвал ее "московской кукушкой". После этого депутат от "Батькивщины" не смогла сдержаться и плеснула стакан воды в лицо своего оппонента.
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Соседка ушедшего из жизни в Москве в возрасте 80 лет внука Сталина Евгения Джугашвили уверяет, что он часто водил к себе молодых девушек. Однако другой сосед покойного утверждает, что Джугашвили жил тихо...»
Пользователи социальных сетей обратили внимание на удивительно сдержанную реакцию столичного водителя, ставшего очевидцем взрыва на станции метро "Коломенская". Более того, сидящая рядом с ним женщина лишь через 15 секунд после происшествия спокойным тоном сказала: "Это был взрыв, Коль"...»