Московская полиция предупредила о несанкционированных акциях 2 апреля

31 марта 2017, пятница, 21:00 – СОЧИ-24



Московская полиция предупредила о несанкционированных акциях 2 апреля

ГУВД Москвы предупредило жителей столицы и ее гостей об ответственности за участие в несанкционированных акциях протеста. Призывы к москвичам выйти 2 апреля на очередной митинг распространяются в социальных сетях.Правоохранительные органы столицы предостереглижителей и гостей Москвы от участия в подобных акциях. За это грозитадминистративная ответственность. Московские власти не получили ни одной заявки наподобное массовое мероприятие 2 апреля."Органы правопорядка предпримут все необходимыемеры для обеспечения безопасности жителей и гостей столицы", – говорится всообщении на сайте ГУВД Москвы.Политолог ОлегМатвейчев уверяет, что за раскачкой несанкционированных акций стоитМинистерство информации Украины, сообщает портал Ura.ru."Они получают зарплату, зарегистрированыв нашем "ВКонтакте" как жители России. Это огромная система, и всеони топят за Навального. На этапе раскрутки фильма про Медведева 80%лайков и положительных комментариев были именно с Украины", -сказал Матвейчев.Директор ВЦИОМ Валерий Федоров считает, чтоНавальный и его команда, организовав несанкционированные акции26 марта, создали опасный прецедент, которым могут воспользоватьсянедоброжелатели."То что неделю назад казалось скучным,неинтересным и неэффективным, сегодня оказалось модным, правильными популярным", – уверяет Федоров.Но это лишь очередной стереотип. Поэтому сейчаспоявилось огромное количество желающих из-за этого стереотипа организовать подгромкими лозунгами движуху, и чем радикальнее, тем лучше", – пояснилситуацию социолог.Напомним, что аналогичная несанкционированная акция,организованная оппозиционером Алексеем Навальным, прошла в Москве 26 марта. СамНавальный по решению суда получил 15 суток ареста за участие в ней. Утром26 марта полицейские и юристы предупреждали участников несанкционированнойоппозиционной акции в Москве, что им грозят штрафы до 20 тысяч рублей и арестыдо 15 суток, а если они совершат хулиганские действия – вплоть до уголовнойответственности.Накануне, 30 марта президент Владимир Путин указал на то, что подобного рода мероприятия привели к арабской весне и государственному переворотуна Украине.В Кремле заявили, что обещания отсудить вСтрасбургском суде по 10 тысяч евро каждому задержанному на несанкционированныхакциях в Москве являются косвенным подкупомпотенциальных участников.

СОЧИ 24