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Московская полиция предупредила о несанкционированных акциях 2 апреля
31 марта 2017, пятница, 21:00 – СОЧИ-24
Правоохранительные органы столицы предостерегли
жителей и гостей Москвы от участия в подобных акциях. За это грозит
административная ответственность. Московские власти не получили ни одной заявки на
подобное массовое мероприятие 2 апреля.
"Органы правопорядка предпримут все необходимые
меры для обеспечения безопасности жителей и гостей столицы", – говорится в
сообщении на сайте ГУВД Москвы.Политолог Олег
Матвейчев уверяет, что за раскачкой несанкционированных акций стоит
Министерство информации Украины, сообщает портал Ura.ru.
"Они получают зарплату, зарегистрированы
в нашем "ВКонтакте" как жители России. Это огромная система, и все
они топят за Навального. На этапе раскрутки фильма про Медведева 80%
лайков и положительных комментариев были именно с Украины", -
сказал Матвейчев.
Директор ВЦИОМ Валерий Федоров считает, что
Навальный и его команда, организовав несанкционированные акции
26 марта, создали опасный прецедент, которым могут воспользоваться
недоброжелатели.
"То что неделю назад казалось скучным,
неинтересным и неэффективным, сегодня оказалось модным, правильным
и популярным", – уверяет Федоров.
Но это лишь очередной стереотип. Поэтому сейчас
появилось огромное количество желающих из-за этого стереотипа организовать под
громкими лозунгами движуху, и чем радикальнее, тем лучше", – пояснил
ситуацию социолог.
Напомним, что аналогичная несанкционированная акция,
организованная оппозиционером Алексеем Навальным, прошла в Москве 26 марта. Сам
Навальный по решению суда получил 15 суток ареста за участие в ней. Утром
26 марта полицейские и юристы предупреждали участников несанкционированной
оппозиционной акции в Москве, что им грозят штрафы до 20 тысяч рублей и аресты
до 15 суток, а если они совершат хулиганские действия – вплоть до уголовной
ответственности.
Накануне, 30 марта президент Владимир Путин указал на то, что подобного рода мероприятия привели к арабской весне и государственному перевороту
на Украине.
В Кремле заявили, что обещания отсудить в
Страсбургском суде по 10 тысяч евро каждому задержанному на несанкционированных
акциях в Москве являются косвенным подкупом
потенциальных участников.
Источник:
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