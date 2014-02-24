Московская школа попала в скандал из-за траурных лент
26 декабря 2016, понедельник, 16:45 – ИА СОЧИ-24
Московская школа попала в скандал из-за траурных лент
В социальных сетях 26 декабря получила распространение фотография траурных лент над флагом России. В подписи к снимку пользователь утверждает, что черная полоса ткани на самом деле представляет собой кусок мусорного пакета. В учебном заведении уже успели оправдаться за случившееся. "Это был черный капрон. Это не мусорные пакеты. Конечно, до такого мы — это было бы унизительно. Мы разбираемся, ответственные сотрудники получат взыскание", – цитирует директора школы Life.ru.Напомним, траур в России был объявлен в связи с крушением самолета Минобороны Ту-154 в Черном море. В результате авиакатастрофы все пассажиры и члены экипажа (92 или 93 человека) погибли.
Крушение Ту-154 недалеко от Сочи стало ударом для многих россиян. Особенной болью в сердце эта трагедия отозвалась для близких и родственников Елизаветы Глинки, известной как Доктор Лиза: ее приемный сын до сих пор не может поверить в случившееся...»
Наиболее циничные представители малого бизнеса делают пиар на крови жертв катастрофы Ту-154, разбившегося 25 декабря над Черным морем. Под видом скорби предприниматели откровенно рекламируют свои товары...»
Представитель Госдепартамента США Джон Кирби вступился за некоммерческие организации, признанные иностранными агентами. Те, в свою очередь, усилили активность, чтобы доказать свою полезность американским фондам. Не исключено, что с приходом в Белый дом Дональда Трампа, финансирование "антиправительственных" проектов в России может быть свернуто...»
Крушение Ту-154 недалеко от Сочи стало ударом для многих россиян. Особенной болью в сердце эта трагедия отозвалась для близких и родственников Елизаветы Глинки, известной как Доктор Лиза: ее приемный сын до сих пор не может поверить в случившееся...»
Наиболее циничные представители малого бизнеса делают пиар на крови жертв катастрофы Ту-154, разбившегося 25 декабря над Черным морем. Под видом скорби предприниматели откровенно рекламируют свои товары...»
Представитель Госдепартамента США Джон Кирби вступился за некоммерческие организации, признанные иностранными агентами. Те, в свою очередь, усилили активность, чтобы доказать свою полезность американским фондам. Не исключено, что с приходом в Белый дом Дональда Трампа, финансирование "антиправительственных" проектов в России может быть свернуто...»