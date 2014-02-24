Московские медсестры избили пьяных украинских сиделок за насмешки над Гиви

15 февраля 2017, среда, 14:14 – ИА СОЧИ-24



Московские медсестры избили пьяных украинских сиделок за насмешки над Гиви

Драка между медсестрами-россиянками и украинскими сиделками вспыхнула в московском НИИ геронтологии. Причиной стал тост, произнесенный подвыпившими украинками: они поднимали рюмки за смерть Гиви. В битву пришлось вмешаться врачам.Гражданки Украины, работавшие сиделками в институте, решиливыпить за смерть легендарного командира донбасского батальона "Сомали"Михаила Толстых. Такой же участи они желали всем руководителям ДНР.Медсестры-россиянки возмутились подобным поведением сиделок. Украинки вели себявызывающе, завязалась драка. Разнимать идеологических оппонентов пришлосьврачам.Комментируя происшествие, известный врач Александр Мясниковнапомнил, что в государственной больнице принимать на работу иностранныхграждан нельзя. Однако сиделок, по его словам, поставляют фирмы для платногоухода за больными. В этом контингенте немало гражданок Украины, причем, безправа на работу, рассказал в эфире радио "Вести ФМ" ведущий ВладимирСоловьев. По словам Соловьева, эта история, помимо этических вопросов,вскрыла существенную проблему: как медсестры, которые празднуют гибельдонбасских ополченцев, попадают на работу в Россию? Судя по комментариям врача,это может быть и теневой бизнес по найму сиделок, причем, с сомнительнойрепутацией. И нельзя исключить, что они представляют опасность для общества – сучетом напряженных российско-украинских отношений.Правоохранительные органы заинтересовались фактом драки вНИИ геронтологии. Продолжат ли антироссийски настроенные гражданки Украиныработать в этом медучреждении – пока неизвестно.Напомним, полковник армии ДНР Михаил Толстых был убит 8 февраля в своем кабинете. Террорист использовал огнемет "Шмель". Гиви принимал участие в боях за Славянск, Иловайск и аэропорт Донецка.

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