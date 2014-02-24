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Московские медсестры избили пьяных украинских сиделок за насмешки над Гиви
15 февраля 2017, среда, 14:14 – ИА СОЧИ-24
Гражданки Украины, работавшие сиделками в институте, решили
выпить за смерть легендарного командира донбасского батальона "Сомали"
Михаила Толстых. Такой же участи они желали всем руководителям ДНР.
Медсестры-россиянки возмутились подобным поведением сиделок. Украинки вели себя
вызывающе, завязалась драка. Разнимать идеологических оппонентов пришлось
врачам.Комментируя происшествие, известный врач Александр Мясников
напомнил, что в государственной больнице принимать на работу иностранных
граждан нельзя. Однако сиделок, по его словам, поставляют фирмы для платного
ухода за больными. В этом контингенте немало гражданок Украины, причем, без
права на работу, рассказал в эфире радио "Вести ФМ" ведущий Владимир
Соловьев. По словам Соловьева, эта история, помимо этических вопросов,
вскрыла существенную проблему: как медсестры, которые празднуют гибель
донбасских ополченцев, попадают на работу в Россию? Судя по комментариям врача,
это может быть и теневой бизнес по найму сиделок, причем, с сомнительной
репутацией. И нельзя исключить, что они представляют опасность для общества – с
учетом напряженных российско-украинских отношений.Правоохранительные органы заинтересовались фактом драки в
НИИ геронтологии. Продолжат ли антироссийски настроенные гражданки Украины
работать в этом медучреждении – пока неизвестно.Напомним, полковник армии ДНР Михаил Толстых был убит 8 февраля в своем кабинете. Террорист использовал огнемет "Шмель". Гиви принимал участие в боях за Славянск, Иловайск и аэропорт Донецка.
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