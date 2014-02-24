Московские морозы бьют рекорды

6 января 2017, пятница, 11:00 – ИА СОЧИ-24



Московские морозы бьют рекорды

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы, сообщает пресс-служба Гидрометцентра России. Так, столбики термометров в столице опустились до -24 градусов, в Подмосковье было холоднее – минус 26. При этом синоптики предупреждают, что морозы будут только усиливаться. "В Рождественскую ночь мороз усилится в Москве до -30...-28, по области до -33...-28. Днем в столице -26...-24, в районах Подмосковья – до -28...-23. Ветер северный, северо-восточный 5-10 метров в секунду", – отметили в Гидрометцентре.

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