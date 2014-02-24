Московский стрелок перед смертью пленил пенсионерку
27 декабря 2016, вторник, 10:45 – ИА СОЧИ-24
Московский стрелок перед смертью пленил пенсионерку
Мужчина, открывший огонь по полицейским на западе Москвы, покончил с собой. Перед смертью злоумышленник взял в заложники пожилую женщину. Полиции удалось взять штурмом квартиру, в которой несколько часов прятался мужчина. Злоумышленник был обнаружен мертвым, рядом с ним лежало огнестрельное оружие, сообщает Life.ru. Отметим, что перед смертью стрелок насильно удерживал в квартире пенсионерку, угрожая ей убийством. На место происшествия прибыл спецназ, который готовился атаковать преступника. Напомним, ночью на Ельнинской улице мужчина открыл огонь по полицейским и сотрудникам коммунальных служб при попытке задержания. В результате инцидента, ранены пять человек. Предположительно, обстрел велся из охотничьего ружья. После обстрела злоумышленник сбежал из квартиры. Чтобы поймать стрелка, сотрудники МВД и Росгвардии оцепили район происшествия, движение по Ельнинской улице было ограничено. На место происшествия приехал глава ГУ МВД по Москве Олег Баранов и глава управления Росгвардии по столице Андрей Гранкин. Спустя несколько часов правоохранители обнаружили, что мужчина забаррикадировался в жилище соседки. Полицейские сообщили также, что личность преступника установлена. По неофициальной информации, он проживал в доме, где произошел инцидент, вместе с женой и сыном-студентом.
В 2017 году пенсионную систему России ждет ряд серьезных нововведений, которые затронут не только нынешних, но и будущих пенсионеров, а также работодателей. Так, например, размер социальных выплат будет увеличен c учетом инфляции...»
Глобальная Сеть на сегодняшний день генерирует виртуальные финансы, вполне сопоставимые (а то и большие) по объему с обращением денег в реальном мире. Ежедневно через счета в интернете проходят суммы с десятью нулями. Какие же финансовые инструменты для приумножения капиталов предлагает виртуальный мир?..»
В наш век электронная коммерция развивается семимильными шагами. Через Сеть ежедневно проходят миллиарды долларов. Пользователи уже давно оценили удобство электронных денег и активно пользуются онлайн-магазинами и сервисами. Однако интернет – это не только возможность потратить, но и пополнить свой кошелек. Причем не виртуально, а вполне реально...»
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предложила подсчитать, сколько евреев переехали с Украины в Израиль за минувшие три года. Эту мысль она озвучила на фоне заявления Министра обороны Израиля Авигдора Либермана, который предложил евреям эмигрировать из Франции...»
В 2017 году пенсионную систему России ждет ряд серьезных нововведений, которые затронут не только нынешних, но и будущих пенсионеров, а также работодателей. Так, например, размер социальных выплат будет увеличен c учетом инфляции...»
Глобальная Сеть на сегодняшний день генерирует виртуальные финансы, вполне сопоставимые (а то и большие) по объему с обращением денег в реальном мире. Ежедневно через счета в интернете проходят суммы с десятью нулями. Какие же финансовые инструменты для приумножения капиталов предлагает виртуальный мир?..»
В наш век электронная коммерция развивается семимильными шагами. Через Сеть ежедневно проходят миллиарды долларов. Пользователи уже давно оценили удобство электронных денег и активно пользуются онлайн-магазинами и сервисами. Однако интернет – это не только возможность потратить, но и пополнить свой кошелек. Причем не виртуально, а вполне реально...»
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предложила подсчитать, сколько евреев переехали с Украины в Израиль за минувшие три года. Эту мысль она озвучила на фоне заявления Министра обороны Израиля Авигдора Либермана, который предложил евреям эмигрировать из Франции...»