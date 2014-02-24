Московское метро избавляется от бабушек

Пожилые женщины, сидящие в будках у эскалаторов, уже давно стали своеобразным символом московской подземки. Однако с апреля текущего года число дежурных планируют резко сократить. Руководство Московского метрополитена решило провести реорганизацию и сократить около 2000 сотрудников, которые следят за работой эскалаторов и безопасностью стоящих на них пассажиров, сообщает Life.ru. Еще часть сотрудниц перейдут на другие должности. Обязанности дежурных возьмут на себя слесари эскалаторной службы. В свободное от ремонта время они будут сидеть в будках.В пресс-службе Московского метрополитена уже прокомментировали ситуацию. "Никто уволен не будет. Всем дежурным у эскалаторов будет предложено пройти курсы повышения квалификации для освоения профессии слесаря. Те же, кто не захочет проходить обучение, получат другие должности", – сообщили Dni.Ru в пресс-службе "подземки".Стало известно и о других нововведениях в столичном метро. Ранее сообщалось, что за состоянием здоровья машинистов будут следить с помощью специальных датчиков, измеряющих давление и пульс. Крепиться устройства будут на ухо.Поступающую информацию предстоит проверять дежурным врачам метрополитена. Если они выявят отклонение от нормы, машинист будет снят с маршрута. Ему предоставят отгул или направят на расширенное медицинское обследование.Глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов подчеркнул, что в первую очередь эти датчики предназначены для машинистов, которые находятся в группе риска: имеют предрасположенность к сердечным заболеваниям. Отметим, водители поездов проходят медосмотр каждый день перед выходом на маршрут.
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Госдума России заседала в пятницу, 17 февраля дольше обычного: депутаты обсуждали важные законопроекты. Правда, некоторые народные избранники вновь затеяли полемику о слишком долгих пленарных заседаниях палаты...»
Госдума обратилась к правительству с предложением рассмотреть вопрос об увеличении финансирования отраслевых вузов. Сейчас на работу таких учебных заведений выделяется средств меньше, чем на вузы Министерства образования...»