Московское метро вновь встало из-за смерти пассажира

22 декабря 2016, четверг, 09:43 – ИА СОЧИ-24



Московское метро вновь встало из-за смерти пассажира

Утром в час пик произошел сбой в движении поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии. Причиной остановки транспорта стала смерть пассажира на станции метро "Бибирево". По другим данным, трагедия произошла на станции "Алтуфьево".Известно, что мужчина еще был жив, когда его обнаружили лежащим на рельсах. Сотрудники метрополитена достали его и передали медикам. Однако позже от полученных травм пассажир скончался, передает РИА Новости со ссылкой на источник в подземке.Из-за трагического происшествия движение поездов от станции "Алтуфьево" до станции "Отрадное" было полностью остановлено, сообщается на официальной странице метрополитена в Twitter. Сбой в движении поездов привел к огромному скоплению людей на платформах станций серой ветки и давке. Стоит отметить, что москвичи порядком устали из-за проблем с метро в часы пик. Судя по комментариям пользователей, очередная смерть пассажира вызвала не сочувствие, а только циничное раздражение. "Заставляет делать что? Стоять у края платформы в ожидании поезда? Или прыгать под поезд? Не думают ни о себе, ни о других, идиоты", "Задолбали падать нехрен у края платформы шастать, первыми им надо в вагон забежать уроды", – пишут разгневанные москвичи (стиль и орфография авторов сохранены. – Прим. ред.). Напомним, это уже второй трагический случай с пассажиром московского метро за последние два дня. Утром 21 декабря мужчина упал на рельсы на станции "Выхино" – его зажало между платформой и вагонами. От полученных травм пассажир скончался. Из-за жуткой трагедии в экстренном порядке станции "Выхино", "Рязанский проспект" и "Кузьминки" были закрыты на вход и выход. Движение поездов на участке от "Жулебино" до "Текстильщиков" было ограничено.

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