Московского чиновника связали и ограбили на 2,5 миллиона



Названа дата похорон космонавта Игоря Волка вчера, 18:00 Прощание с летчиком-космонавтом Игорем Волком, скончавшимся 3 января в возрасте 79 лет, состоится 10 января в подмосковном Жуковском..»

Синоптики предупредили москвичей об аномальных морозах вчера, 17:46 В выходные в Москве ожидается аномальное похолодание. Столбики столичных термометров опустятся до минус 35 градусов...»

Глава Пентагона напоследок обвинил Путина во всех бедах вчера, 17:44 Глава Пентагона Эштон Картер, который вскоре уйдет в отставку вместе с президентом США Бараком Обамой, в одном из последних интервью нажаловался на российского лидера Владимира Путина. По его словам, именно из-за Путина Вашингтон никак не может наладить отношения с Москвой...»

"Мажором с автоматом" оказался безработный махачкалинец вчера, 17:30 Сотрудникам столичной полиции удалось идентифицировать молодых людей, снявших на видео стрельбу из автомата. Как рассказал официальный представитель МВД России Ирина Волк, нажимавший на курок мужчина уже задержан...»