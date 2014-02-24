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Московского чиновника связали и ограбили на 2,5 миллиона
6 января 2017, пятница, 17:28 – ИА СОЧИ-24
В деревне Новоалександровке Одинцовского
района Московской области неизвестные ограбили дома 51-летнего
чиновника Алексея Амелькина. Как сообщает Life.ru,
четверо злоумышленников ворвались в коттедж замглавы стройнадзора Москвы, где,
угрожая расправой, связали его и жену. Добычей преступников стали деньги,
драгоценности и техника. Общая сумма ущерба составила порядка 2,5 миллиона
рублей. Возбуждено уголовное дело, ведется розыск преступников.
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