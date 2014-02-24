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Московского чиновника связали и ограбили на 2,5 миллиона

6 января 2017, пятница, 17:28 – ИА СОЧИ-24

Московского чиновника связали и ограбили на 2,5 миллиона
Московского чиновника связали и ограбили на 2,5 миллиона

В деревне Новоалександровке Одинцовского
района Московской области неизвестные ограбили дома 51-летнего
чиновника Алексея Амелькина. Как сообщает Life.ru,
четверо злоумышленников ворвались в коттедж замглавы стройнадзора Москвы, где,
угрожая расправой, связали его и жену. Добычей преступников стали деньги,
драгоценности и техника. Общая сумма ущерба составила порядка 2,5 миллиона
рублей. Возбуждено уголовное дело, ведется розыск преступников. 

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Глава Пентагона Эштон Картер, который вскоре уйдет в отставку вместе с президентом США Бараком Обамой, в одном из последних интервью нажаловался на российского лидера Владимира Путина. По его словам, именно из-за Путина Вашингтон никак не может наладить отношения с Москвой...»

вчера, 17:30
"Мажором с автоматом" оказался безработный махачкалинец

Сотрудникам столичной полиции удалось идентифицировать молодых людей, снявших на видео стрельбу из автомата. Как рассказал официальный представитель МВД России Ирина Волк, нажимавший на курок мужчина уже задержан...»

вчера, 17:28
Московского чиновника связали и ограбили на 2,5 миллиона

В деревне Новоалександровке Одинцовского района Московской области неизвестные ограбили дома 51-летнего чиновника Алексея Амелькина..»

вчера, 15:29
Известного ресторатора заподозрили в стрельбе из автомата в Москве

Столичные полицейские проверяют владельца ресторана "Лимассол" Вадима Морозова после публикации в Сети ролика со автоматной стрельбой в центре Москвы. По данным стражей порядка, Морозов может быть причастен к данному инциденту...»

вчера, 14:46
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