Московскому военно-музыкальному училищу присвоили имя Халилова
3 января 2017, вторник, 12:29 – ИА СОЧИ-24
Московскому военно-музыкальному училищу присвоили имя Халилова
Правительство России присвоило имя генерал-лейтенанта Валерия Михайловича Халилова Московскому военно-музыкальному училищу. Соответствующий документ был опубликован на сайте кабинета министров.Кроме того, таким образом в правительстве отметили заслуги образовательного учреждения в подготовке военных музыкантов. Напомним, Халилов погиб в результате крушения Ту-154 в Черном море.
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Украинская ведущая Алла Ковальчук оказалась в центре скандала из-за того, что во время шоу осмелилась поднять тост за россиян. Многие жители страны не оценили ее настроений и начали угрожать ей расправой...»
Правоохранительные органы Турции продвинулись в расследовании страшной бойни, которая произошла в одном из ночных клубов Стамбула в новогоднюю ночь. По предварительным данным, полицейским удалось установить имя злоумышленника...»