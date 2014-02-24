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Москва нашла управу на разбушевавшегося Лукашенко

27 февраля 2017, понедельник, 21:28 – ИА СОЧИ-24

Москва нашла управу на разбушевавшегося Лукашенко
Москва нашла управу на разбушевавшегося Лукашенко
Правительство России решило нанести новый удар по санкционным продуктам на российских прилавках. Меры коснутся товары из Белоруссии, которая частенько реэкспортирует запрещенные товары.
Россия нашла жесткий экономический
рычаг против "братского" государства, в последнее время предающего дружбу с нашей страной. Власти пытаются
ограничить реэкспорт санкционных продуктов, которые перепродает Белоруссия.
Минфин России подготовил законопроект о запрете в России оборота
товаров, ввозимых из стран ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), куда
они поступили из третьих государств. Благодаря тому, что Минск не присоединился
к российским контрсанкциям, на наших прилавках до сих пор можно встретить запрещенные
продукты из Евросоюза и других стран.
Согласно инициативе российского правительства, на законодательном
уровне предполагает введение запрета на приобретение товаров из санкционного
списка "физическими лицами для личных нужд внутри страны", а также ограничение "любых видов сделок" с товарами из санкционного
списка. То есть "запрещенку" можно будет изымать
из оборота на любом этапе и уничтожать, передает "Московский комсомолец".
Свои предложения по поводу того, как бороться с санкционкой,
высказал и Роспотребнадзор. Ведомство предлагает штрафовать потребителей за
"реализацию, хранение, транспортирование товаров, запрещенных к ввозу на
территорию России". Предполагается наказание рублем на сумму в размере от трех
до пяти тысяч рублей.
Однако не все согласны с тем, что такая мера оправданна. В ее целесообразности
усомнился председатель Союза потребителей России Петр Щелищ. Он отметил, что
инициатива противоречит российской Конституции.
"Покупая товары, не многие из нас смотрят на происхождение товара
на маркировке, которая, кстати, может быть поддельной", – считает Щелищ. "В
некоторых странах введена ответственность за сознательное, повторное
приобретение запрещенных товаров, предложенная же Роспотребнадзором мера не
обоснована и даже противоречит Конституции России", – заключил эксперт.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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вчера, 22:00
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Вот уже почти месяц не утихает скандальная история 17-летней жительницы Ульяновска Дианы Шурыгиной, за изнасилование которой 21-летний Сергей Семенов получил восемь лет колонии строгого режима, замененных после апелляции на три года колонии общего режима. Внезапно обрушившаяся на девушку скандальная известность теперь дает возможность несовершеннолетней жертве насилия зарабатывать немалые деньги в соцсетях...»

вчера, 21:44
Уральцу запретили основать островное государство

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вчера, 21:28
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вчера, 20:43
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вчера, 20:28
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Бывшие сослуживцы депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко рассказали скандальную историю, которая произошла во время ее службы в миротворческой миссии в Ираке. Командир бригады, где служила Савченко, называл ее не иначе как "сплошной проблемой"...»

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