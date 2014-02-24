Москва нашла управу на разбушевавшегося Лукашенко

27 февраля 2017, понедельник, 21:28 – ИА СОЧИ-24



Москва нашла управу на разбушевавшегося Лукашенко

Правительство России решило нанести новый удар по санкционным продуктам на российских прилавках. Меры коснутся товары из Белоруссии, которая частенько реэкспортирует запрещенные товары.Россия нашла жесткий экономическийрычаг против "братского" государства, в последнее время предающего дружбу с нашей страной. Власти пытаютсяограничить реэкспорт санкционных продуктов, которые перепродает Белоруссия.Минфин России подготовил законопроект о запрете в России оборотатоваров, ввозимых из стран ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), кудаони поступили из третьих государств. Благодаря тому, что Минск не присоединилсяк российским контрсанкциям, на наших прилавках до сих пор можно встретить запрещенныепродукты из Евросоюза и других стран.Согласно инициативе российского правительства, на законодательномуровне предполагает введение запрета на приобретение товаров из санкционногосписка "физическими лицами для личных нужд внутри страны", а также ограничение "любых видов сделок" с товарами из санкционногосписка. То есть "запрещенку" можно будет изыматьиз оборота на любом этапе и уничтожать, передает "Московский комсомолец".Свои предложения по поводу того, как бороться с санкционкой,высказал и Роспотребнадзор. Ведомство предлагает штрафовать потребителей за"реализацию, хранение, транспортирование товаров, запрещенных к ввозу натерриторию России". Предполагается наказание рублем на сумму в размере от трехдо пяти тысяч рублей.Однако не все согласны с тем, что такая мера оправданна. В ее целесообразностиусомнился председатель Союза потребителей России Петр Щелищ. Он отметил, чтоинициатива противоречит российской Конституции."Покупая товары, не многие из нас смотрят на происхождение товарана маркировке, которая, кстати, может быть поддельной", – считает Щелищ. "Внекоторых странах введена ответственность за сознательное, повторноеприобретение запрещенных товаров, предложенная же Роспотребнадзором мера необоснована и даже противоречит Конституции России", – заключил эксперт.

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