Москва обрушилась на Киев за шутки о "Боярышнике"

В Министерстве иностранных дел России возмутились поведением украинских дипломатов. Некоторые послы Незалежной в социальных сетях позволили себе шутки по поводу массового отравления россиян "Боярышником", передают газета "Известия"."Не скажете, зачем украинские послы в социальных сетях публикуют "веселые картинки" на тему массового отравления в Иркутске поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник"? – гласит текст сообщения, опубликованного на официальной странице внешнеполитического ведомства. В Киеве пока никак не объяснили по меньшей мере странное поведение своих дипломатов.Что надо сделать для борьбы с контрафактным алкоголем? Почти половина россиян считают, что для борьбы с контрафактным алкоголем необходимо понизить цены на алкогольную продукцию. Так ответили 43% граждан, свидетельствует опрос "Рамблер/новости". Еще 33% респондентов считают, что в этих целях нужно ужесточить правила продажи спиртосодержащей продукции. 13% граждан заявили, что для борьбы с контрафактным алкоголем стоит запретить к продаже спиртосодержащие жидкости и настойки, а 5% – ввести сухой закон на территории всей страны. 2% граждан считают, что для решения данной проблемы требуется повысить цены на алкоголь. Порядка 4% опрошенных затруднились ответить на данный вопрос. В опросе приняли участие свыше 13 тыс. человек, он проводился 21 декабря.
В сети появилось видео, на котором предположительно запечатлен уроженец Туниса Анис Амри, подозреваемый в совершении теракта на рождественской ярмарке в Берлине. Сообщается, что видео было снято в конце сентября...»
Соседка ушедшего из жизни в Москве в возрасте 80 лет внука Сталина Евгения Джугашвили уверяет, что он часто водил к себе молодых девушек. Однако другой сосед покойного утверждает, что Джугашвили жил тихо...»
Пользователи социальных сетей обратили внимание на удивительно сдержанную реакцию столичного водителя, ставшего очевидцем взрыва на станции метро "Коломенская". Более того, сидящая рядом с ним женщина лишь через 15 секунд после происшествия спокойным тоном сказала: "Это был взрыв, Коль"...»
В сети появилось видео, на котором предположительно запечатлен уроженец Туниса Анис Амри, подозреваемый в совершении теракта на рождественской ярмарке в Берлине. Сообщается, что видео было снято в конце сентября...»
Соседка ушедшего из жизни в Москве в возрасте 80 лет внука Сталина Евгения Джугашвили уверяет, что он часто водил к себе молодых девушек. Однако другой сосед покойного утверждает, что Джугашвили жил тихо...»
Пользователи социальных сетей обратили внимание на удивительно сдержанную реакцию столичного водителя, ставшего очевидцем взрыва на станции метро "Коломенская". Более того, сидящая рядом с ним женщина лишь через 15 секунд после происшествия спокойным тоном сказала: "Это был взрыв, Коль"...»