Москва передумала отменять визы для турок

21 декабря 2016, среда, 11:14 – ИА СОЧИ-24



Москва передумала отменять визы для турок

Безвизового режима с Россией гражданам Турции в ближайшее время ожидать не стоит. Москва замораживает переговоры по этому вопросу с Анкарой после трагической гибели российского посла.Москва предпримет все усилия, чтобы обеспечить безопасностьроссиян в Турции. Анкара до сих пор не предприняла необходимых мер в этомнаправлении, считают в российских дипломатических кругах."Турции необходимо продолжить серьезную работу пообеспечению безопасности прибывающим в страну и предоставить гарантии тщательнойпроверки всех планирующих посетить Россию. В связи с последними трагическимисобытиями, а также еще рядом инцидентов, произошедших в этом году, Москва покане готова предоставить безвизовый въезд для турецких граждан", – передаетгазета "Известия" слова источника во внешнеполитическом ведомстве.МИД России по-прежнему призывает россиян, решивших посетитьТурцию, к осторожности. О возможной опасности со стороны террористовпредупредил замминистра иностранных дел Олег Сыромолотов. "Я думаю, чтокаждый человек, который отправляется в Турцию, должен серьезно подумать, преждечем это делать, потому что теракты происходят почти каждый день. Трагедия вАнкаре показала, что жертвами могут стать как политические деятели, так ипростые люди", – отметил представитель ведомства.Напомним, 19 декабря в Анкаре погиб посол России в Турции АндрейКарлов. На фотовыставке "Россия глазами турок" открылстрельбу офицер полиции Мевлют Мерт Алтынташ. Позже его ликвидировали сотрудникиправоохранительных органов. Кремль квалифицировал трагедию как теракт.Москва в одностороннем порядке приостановила безвизовыйрежим с Анкарой с 1 января 2016 года из-за кризиса в отношениях между странами,который возник после того, как ВВС Турции сбили российский бомбардировщик. Анкарасначала отказалась вводить визы для россиян, однако потом обязала получать ихроссийских журналистов и дальнобойщиков. В июне 2016-го Турция принеслаизвинения за инцидент с бомбардировщиком, и ограничения было решено снять. Воктябре министр экономики Турции Нихат Зейбекчи сообщил, что Анкара ведетпереговоры с Москвой о скорой отмене введенных ранее мер. Анкара с пониманием относится к решению Москвы заморозитьпереговоры, но ожидает, что вопрос будет все же решен "в приемлемые сроки",заявил изданию директор центра исследований безопасности и энергетикиОрганизации международных стратегических исследований (Анкара), эксперт "Валдая"Хасан Селим Озертем. По его словам, ослабление "ИГ" (деятельность организациизапрещена на территории России) в Сирии имеет побочные эффекты, затрагивающие соседниестраны. "Террористы совершают символические политическимотивированные акты, такие как убийство российского посла или атака на силыбезопасности Турции в Стамбуле и Анкаре. С безопасностью в мегаполисах,конечно, все сложнее: не только туристы, но и местные жители встревоженысоздавшимся положением", – отметил Озертем. Он заявил, что после того какбоевикам стало трудно контролировать оккупированные территории в Сирии, первейшаяцель организованных ими терактов – Турция, учитывая ее территориальную близость.

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