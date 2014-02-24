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Москва передумала отменять визы для турок

21 декабря 2016, среда, 11:14 – ИА СОЧИ-24

Москва передумала отменять визы для турок
Москва передумала отменять визы для турок
Безвизового режима с Россией гражданам Турции в ближайшее время ожидать не стоит. Москва замораживает переговоры по этому вопросу с Анкарой после трагической гибели российского посла.
Москва предпримет все усилия, чтобы обеспечить безопасность
россиян в Турции. Анкара до сих пор не предприняла необходимых мер в этом
направлении, считают в российских дипломатических кругах."Турции необходимо продолжить серьезную работу по
обеспечению безопасности прибывающим в страну и предоставить гарантии тщательной
проверки всех планирующих посетить Россию. В связи с последними трагическими
событиями, а также еще рядом инцидентов, произошедших в этом году, Москва пока
не готова предоставить безвизовый въезд для турецких граждан", – передает
газета "Известия" слова источника во внешнеполитическом ведомстве.МИД России по-прежнему призывает россиян, решивших посетить
Турцию, к осторожности. О возможной опасности со стороны террористов
предупредил замминистра иностранных дел Олег Сыромолотов. "Я думаю, что
каждый человек, который отправляется в Турцию, должен серьезно подумать, прежде
чем это делать, потому что теракты происходят почти каждый день. Трагедия в
Анкаре показала, что жертвами могут стать как политические деятели, так и
простые люди", – отметил представитель ведомства.Напомним, 19 декабря в Анкаре погиб посол России в Турции Андрей
Карлов. На фотовыставке "Россия глазами турок" открыл
стрельбу офицер полиции Мевлют Мерт Алтынташ. Позже его ликвидировали сотрудники
правоохранительных органов. Кремль квалифицировал трагедию как теракт.Москва в одностороннем порядке приостановила безвизовый
режим с Анкарой с 1 января 2016 года из-за кризиса в отношениях между странами,
который возник после того, как ВВС Турции сбили российский бомбардировщик. Анкара
сначала отказалась вводить визы для россиян, однако потом обязала получать их
российских журналистов и дальнобойщиков. В июне 2016-го Турция принесла
извинения за инцидент с бомбардировщиком, и ограничения было решено снять. В
октябре министр экономики Турции Нихат Зейбекчи сообщил, что Анкара ведет
переговоры с Москвой о скорой отмене введенных ранее мер. Анкара с пониманием относится к решению Москвы заморозить
переговоры, но ожидает, что вопрос будет все же решен "в приемлемые сроки",
заявил изданию директор центра исследований безопасности и энергетики
Организации международных стратегических исследований (Анкара), эксперт "Валдая"
Хасан Селим Озертем. По его словам, ослабление "ИГ" (деятельность организации
запрещена на территории России) в Сирии имеет побочные эффекты, затрагивающие соседние
страны. "Террористы совершают символические политически
мотивированные акты, такие как убийство российского посла или атака на силы
безопасности Турции в Стамбуле и Анкаре. С безопасностью в мегаполисах,
конечно, все сложнее: не только туристы, но и местные жители встревожены
создавшимся положением", – отметил Озертем. Он заявил, что после того как
боевикам стало трудно контролировать оккупированные территории в Сирии, первейшая
цель организованных ими терактов – Турция, учитывая ее территориальную близость.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 18:44
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В московском регионе правоохранители задержали группу боевиков, которые являются членами группировки "Таблиги Джамаат"..»

сегодня, 18:43
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Отец Варвары Карауловой раскритиковал вынесенный его дочери приговор Московского военного окружного суда. По его словам, он сотрудничал со следствием при условии, что бывшая студентка философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова пройдет по делу в качестве свидетеля...»

сегодня, 18:30
Захарова раскрыла секрет изгнания Савченко из ПАСЕ

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала решение Верховной рады об исключении Надежды Савченко из украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы. Дипломат напомнила о там, как бывшая летчица попала в ПАСЕ...»

сегодня, 18:29
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сегодня, 17:46
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