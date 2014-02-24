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Москва передумала отменять визы для турок
21 декабря 2016, среда, 11:14 – ИА СОЧИ-24
Москва предпримет все усилия, чтобы обеспечить безопасность
россиян в Турции. Анкара до сих пор не предприняла необходимых мер в этом
направлении, считают в российских дипломатических кругах."Турции необходимо продолжить серьезную работу по
обеспечению безопасности прибывающим в страну и предоставить гарантии тщательной
проверки всех планирующих посетить Россию. В связи с последними трагическими
событиями, а также еще рядом инцидентов, произошедших в этом году, Москва пока
не готова предоставить безвизовый въезд для турецких граждан", – передает
газета "Известия" слова источника во внешнеполитическом ведомстве.МИД России по-прежнему призывает россиян, решивших посетить
Турцию, к осторожности. О возможной опасности со стороны террористов
предупредил замминистра иностранных дел Олег Сыромолотов. "Я думаю, что
каждый человек, который отправляется в Турцию, должен серьезно подумать, прежде
чем это делать, потому что теракты происходят почти каждый день. Трагедия в
Анкаре показала, что жертвами могут стать как политические деятели, так и
простые люди", – отметил представитель ведомства.Напомним, 19 декабря в Анкаре погиб посол России в Турции Андрей
Карлов. На фотовыставке "Россия глазами турок" открыл
стрельбу офицер полиции Мевлют Мерт Алтынташ. Позже его ликвидировали сотрудники
правоохранительных органов. Кремль квалифицировал трагедию как теракт.Москва в одностороннем порядке приостановила безвизовый
режим с Анкарой с 1 января 2016 года из-за кризиса в отношениях между странами,
который возник после того, как ВВС Турции сбили российский бомбардировщик. Анкара
сначала отказалась вводить визы для россиян, однако потом обязала получать их
российских журналистов и дальнобойщиков. В июне 2016-го Турция принесла
извинения за инцидент с бомбардировщиком, и ограничения было решено снять. В
октябре министр экономики Турции Нихат Зейбекчи сообщил, что Анкара ведет
переговоры с Москвой о скорой отмене введенных ранее мер. Анкара с пониманием относится к решению Москвы заморозить
переговоры, но ожидает, что вопрос будет все же решен "в приемлемые сроки",
заявил изданию директор центра исследований безопасности и энергетики
Организации международных стратегических исследований (Анкара), эксперт "Валдая"
Хасан Селим Озертем. По его словам, ослабление "ИГ" (деятельность организации
запрещена на территории России) в Сирии имеет побочные эффекты, затрагивающие соседние
страны. "Террористы совершают символические политически
мотивированные акты, такие как убийство российского посла или атака на силы
безопасности Турции в Стамбуле и Анкаре. С безопасностью в мегаполисах,
конечно, все сложнее: не только туристы, но и местные жители встревожены
создавшимся положением", – отметил Озертем. Он заявил, что после того как
боевикам стало трудно контролировать оккупированные территории в Сирии, первейшая
цель организованных ими терактов – Турция, учитывая ее территориальную близость.
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