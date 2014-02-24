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Москва подняла цены на газ для погрязшего в долгах Минска
4 марта 2017, суббота, 17:44 – ИА СОЧИ-24
Повышение цены "голубого топлива" пояснил заместитель
председателя правления "Газпрома" Валерий Голубев. Он направил
соответствующее письмо министру энергетики России Александру Новаку.
В послании, которое датировано 25 января, Голубев рассказал,
что газовая корпорация определяет стоимость топлива по формуле, в которой
учитываются цена газа в Ямало-Ненецком автономном округе, затраты на транспортировку
и хранение газа, курс доллара к рублю, а также поправочный коэффициент,
учитывающий изменение потребительских цен в США. При этом новая цена для Минска
остается ниже среднеевропейской, передает РБК.
Также в письме "Газпром" попросил главу
российского Минэнерго содействовать погашению Белоруссией долга за газ. Ранее
вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что долг белорусских компаний за
поставленный Россией газ почти достиг 600 миллионов долларов.
Газовый спор между Россией и Белоруссией длится с 2016 года.
Минск считает стоимость поставляемого "Газпромом" "голубого топлива"
несправедливой. Беларусь настаивала на стоимости в 73 доллара за тысячу
кубометров.
При этом Минск в одностороннем порядке стал платить за российский
газ по меньшей цене. Москва, в свою очередь, заявила о снижении беспошлинных
поставок нефти в Белоруссию, связав это как с недоплатой за газ, так и с
недопоставками нефтепродуктов в Россию.
Источник:
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