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Москва проигнорирует вердикт ЕСПЧ по закону Димы Яковлева
17 января 2017, вторник, 16:58 – ИА СОЧИ-24
Закон Димы Яковлева вновь оказался в центре внимания
общественности. Российские политики комментируют итоги заседания ЕСПЧ, который
решил, что Москва, приняв этот документ, нарушила несколько статей Европейской
конвенции по правам человека."Я думаю, что наши дети – это наше дело. Мы приняли
закон Димы Яковлева – и правильно сделали, на то были свои причины. Я считаю,
пусть они лучше занимаются правами человека у себя, а в наши дела не
вмешиваются, у нас все нормально", – заявила РИА Новости глава комитета
Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева. Депутат подчеркнула,
что Россия не обязана заниматься "бездумным международным усыновлением"
– так как это настоящая торговля детьми.О материальной заинтересованности американских "партнеров"
говорит и член комитета Госдумы по делам общественных объединений Ольга
Баталина. По ее словам, запрет на усыновление американцы оспаривали ради
денежной компенсации"Помнится, свое обращение в ЕСПЧ в 2013 году
американские родители объясняли желанием помочь российским детям, оставшимся
без родителей, и усыновить их в свои семьи. Решение суда показало, что никакого
отношения к детям оно не имеет. Американские родители, как выяснилось, были
озабочены исключительно защитой собственных прав и оценкой компенсации
понесенного морального ущерба, который они оценили в 75 тысяч евро", -
написала Баталина в Facebook. Депутат подчеркивает, что тот же суд счел необоснованным
утверждение о негативном влиянии запрета на российских детей: было установлено,
что в России они получили необходимое медицинское обеспечение. "Пока
американцы оценивали стоимость своих моральных страданий, российские граждане
самостоятельно решали проблемы детей-сирот – с 2012 года число детей,
нуждающихся в семейном устройстве, сократилось со 119 до 60 тысяч детей. Это
лучший ответ на вопрос, для кого интересы детей-сирот являются реальным
приоритетом", – заключила Баталина.Россия проигнорирует решение Европейского суда по правам
человека, заявил глава социального Комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
По словам сенатора, у России остаётся право принимать решения в рамках своего
понимания, как строить межгосударственные отношения в этой чувствительной
гуманитарной сфере. "Если одно государство не гарантирует прозрачность
процедур при опеке и последующем контроле за опекой усыновлённого ребёнка, всё
это настораживает при обсуждении целесообразности сохранения двусторонних
соглашений", – уверен сенатор.В свою очередь, сенатор Елена Мизулина заявила, что решение
ЕСПЧ – вмешательство во внутренние дела России. "Решение ЕСПЧ по закону
Димы Яковлева – грубейшее вмешательство во внутренние дела России. Россия не
присоединялась к Гаагской конвенции о защите детей и сотрудничестве в области
международного усыновления 1993 года, не ратифицировала ее. Во многом связано
это было с тем, что традиционно отношение российского общества к усыновлению за
рубеж было негативным", – заявила Мизулина.Европейский суд по правам человека 17 января опубликовал
постановление, в соответствии с которым запрет на усыновление российских детей
гражданами США признан неправомерным. Таким образом, суд поддержал 45
американских истцов, которым было отказано в усыновлении детей в России,
несмотря на то, что они уже начали эту процедуру. ЕСПЧ счел, что Россия в
качестве покрытия морального ущерба должна выплатить истцам в общей сложности
75 тысяч евро – а также покрыть около 14 евро тысяч судебных издержек. В Москве
заявили, что намерены обжаловать это решение.
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