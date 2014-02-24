Москва проигнорирует вердикт ЕСПЧ по закону Димы Яковлева

17 января 2017, вторник, 16:58 – ИА СОЧИ-24



Москва проигнорирует вердикт ЕСПЧ по закону Димы Яковлева

Российское законодательство – и, в частности, закон Димы Яковлева – вне компетенции Европейского суда по правам человека. Вердикт ЕСПЧ о признании нелегитимным запрета на усыновление детей из России иностранцами Москва намерена игнорировать.Закон Димы Яковлева вновь оказался в центре вниманияобщественности. Российские политики комментируют итоги заседания ЕСПЧ, которыйрешил, что Москва, приняв этот документ, нарушила несколько статей Европейскойконвенции по правам человека."Я думаю, что наши дети – это наше дело. Мы принялизакон Димы Яковлева – и правильно сделали, на то были свои причины. Я считаю,пусть они лучше занимаются правами человека у себя, а в наши дела невмешиваются, у нас все нормально", – заявила РИА Новости глава комитетаГосдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева. Депутат подчеркнула,что Россия не обязана заниматься "бездумным международным усыновлением"– так как это настоящая торговля детьми.О материальной заинтересованности американских "партнеров"говорит и член комитета Госдумы по делам общественных объединений ОльгаБаталина. По ее словам, запрет на усыновление американцы оспаривали радиденежной компенсации"Помнится, свое обращение в ЕСПЧ в 2013 годуамериканские родители объясняли желанием помочь российским детям, оставшимсябез родителей, и усыновить их в свои семьи. Решение суда показало, что никакогоотношения к детям оно не имеет. Американские родители, как выяснилось, былиозабочены исключительно защитой собственных прав и оценкой компенсациипонесенного морального ущерба, который они оценили в 75 тысяч евро", -написала Баталина в Facebook. Депутат подчеркивает, что тот же суд счел необоснованнымутверждение о негативном влиянии запрета на российских детей: было установлено,что в России они получили необходимое медицинское обеспечение. "Покаамериканцы оценивали стоимость своих моральных страданий, российские гражданесамостоятельно решали проблемы детей-сирот – с 2012 года число детей,нуждающихся в семейном устройстве, сократилось со 119 до 60 тысяч детей. Этолучший ответ на вопрос, для кого интересы детей-сирот являются реальнымприоритетом", – заключила Баталина.Россия проигнорирует решение Европейского суда по правамчеловека, заявил глава социального Комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.По словам сенатора, у России остаётся право принимать решения в рамках своегопонимания, как строить межгосударственные отношения в этой чувствительнойгуманитарной сфере. "Если одно государство не гарантирует прозрачностьпроцедур при опеке и последующем контроле за опекой усыновлённого ребёнка, всёэто настораживает при обсуждении целесообразности сохранения двустороннихсоглашений", – уверен сенатор.В свою очередь, сенатор Елена Мизулина заявила, что решениеЕСПЧ – вмешательство во внутренние дела России. "Решение ЕСПЧ по законуДимы Яковлева – грубейшее вмешательство во внутренние дела России. Россия неприсоединялась к Гаагской конвенции о защите детей и сотрудничестве в областимеждународного усыновления 1993 года, не ратифицировала ее. Во многом связаноэто было с тем, что традиционно отношение российского общества к усыновлению зарубеж было негативным", – заявила Мизулина.Европейский суд по правам человека 17 января опубликовалпостановление, в соответствии с которым запрет на усыновление российских детейгражданами США признан неправомерным. Таким образом, суд поддержал 45американских истцов, которым было отказано в усыновлении детей в России,несмотря на то, что они уже начали эту процедуру. ЕСПЧ счел, что Россия вкачестве покрытия морального ущерба должна выплатить истцам в общей сложности75 тысяч евро – а также покрыть около 14 евро тысяч судебных издержек. В Москвезаявили, что намерены обжаловать это решение.

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