Москва проколет газовый пузырь Киева

22 марта 2017, среда, 15:14 – ИА СОЧИ-24



Москва проколет газовый пузырь Киева

Украинская компания "Нафтогаз" в случае вероятного проигрыша "Газпрому" в арбитражном суде Стокгольма станет банкротом и будет вынуждена приступить к распродаже своих активов. Об этом в ходе онлайн-конференции заявил главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко."Мы не хотим проигрывать "Газпрому", даже если будет решение, это будут обязательства "Нафтогазу", а не государству, "Нафтогаз" просто будет банкротом", – сказал он. При этом Витренко отметил, что Украина как государство не пострадает – газотранспортная система страны не является собственностью компании.По словам главного коммерческого директора "Нафтогаза", решение по газовому контракту ожидается уже в конце апреля, а по транзитному – в июне. "Еще идет много работы со стороны "Газпрома", работа кипит, хотя мы видим, что решение должно быть в следующем месяце", – сказал он. В то же время Витренко подчеркнул, что газовые контракты с "Газпромом" несмотря и на что будут действовать до 2019 года. При этом представитель украинской газовой компании сообщил, что сумма претензий российского концерна может увеличиться до 80 миллиардов долларов.Напомним, "Газпром" судится с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года из-за контрактов на поставку голубого топлива Украине от 2009 года. Сумма, требуемая российской компанией, составляет несколько десятков миллиардов долларов. Как утверждают в "Газпроме", основная часть претензий приходится на поставки газа по контрактному правилу "бери или плати".В свою очередь "Нафтогаз" требует от российского газового концерна возмещения переплат за непересмотренные цены на голубое топливо и отмены запрета на его перепродажу. Сумма претензий украинской компании составляет около 30 миллиардов долларов.

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