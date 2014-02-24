Москва разорвала договоренности с агрессивным Вашингтоном

7 апреля 2017, пятница, 11:29 – СОЧИ-24



Москва разорвала договоренности с агрессивным Вашингтоном

После обстрела аэродрома Шайрат в провинции Хомс, совершенного в ночь на 7 апреля, Россия приостановила действие заключенного с США меморандума по Сирии. Об этом официально сообщил МИД.Россия разорвала соглашение с Америкой, касающееся Сирии. Такова официальная реакция Москвы на действия Вашингтона в отношении ближневосточного государства минувшей ночью. "Российская сторонаприостанавливает действие Меморандума о предотвращении инцидентови обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операцийв Сирии, заключенного с США", – передает РИА Новости соссылкой на сообщение МИДа.Обстрел аэродрома Шайрат впровинции Хомс осудили и другие страны. Весь мир посчитал это ужасной выходкой и резко раскритиковал США. Кандидат на пост главы Франции Марин Ле Пен заявила о необходимости проведения международного расследования. Власти Тегерана приравняли действия Америки к помощи боевикам. Прокомментировала ситуацию и бывший представитель Госдепа Джен Псаки. По ее словам, американскому лидеру стоило согласовать свои действия с конгрессом и союзниками. Псаки задалась вопросом, как после этого он собираетсявыстраивать диалог с Россией."Сириювозглавляет жестокий диктатор, который виновен в военных преступлениях. Но этотакже суверенная страна с влиятельными друзьями, включая Россию и Иран", -цитирует ее CNN. Псаки подчеркнула,что Трамп действовал без юридического основания. Хозяину Белого дома следовало выступить перед гражданами США и сообщить о предстоящем обстреле, уверена она.Как писали Dni.Ru, президент России Владимир Путин посчитал атаку на военную базу в Сирии агрессией против суверенного государства. По егомнению, это негативно повлияет на отношения Вашингтона и Москвы. В ночь на 7 апреля американский лидер ДональдТрамп сообщил, что распорядился нанести удар по аэродрому Шайрат в провинции Хомс, с которого якобы была начата химическая атака. По данным Пентагона, было выпущено 59 крылатых ракет, базирующихся на кораблях ВМС США. Погибли шесть человек.

СОЧИ 24