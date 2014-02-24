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Москва разорвала договоренности с агрессивным Вашингтоном
7 апреля 2017, пятница, 11:29 – СОЧИ-24
Россия разорвала соглашение с Америкой, касающееся Сирии. Такова официальная реакция Москвы на действия Вашингтона в отношении ближневосточного государства минувшей ночью. "Российская сторона
приостанавливает действие Меморандума о предотвращении инцидентов
и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций
в Сирии, заключенного с США", – передает РИА Новости со
ссылкой на сообщение МИДа.Обстрел аэродрома Шайрат в
провинции Хомс осудили и другие страны. Весь мир посчитал это ужасной выходкой и резко раскритиковал США. Кандидат на пост главы Франции Марин Ле Пен заявила о необходимости проведения международного расследования. Власти Тегерана приравняли действия Америки к помощи боевикам. Прокомментировала ситуацию и бывший представитель Госдепа Джен Псаки. По ее словам, американскому лидеру стоило согласовать свои действия с конгрессом и союзниками. Псаки задалась вопросом, как после этого он собирается
выстраивать диалог с Россией."Сирию
возглавляет жестокий диктатор, который виновен в военных преступлениях. Но это
также суверенная страна с влиятельными друзьями, включая Россию и Иран", -
цитирует ее CNN. Псаки подчеркнула,
что Трамп действовал без юридического основания. Хозяину Белого дома следовало выступить перед гражданами США и сообщить о предстоящем обстреле, уверена она.Как писали Dni.Ru, президент России Владимир Путин посчитал атаку на военную базу в Сирии агрессией против суверенного государства. По его
мнению, это негативно повлияет на отношения Вашингтона и Москвы. В ночь на 7 апреля американский лидер Дональд
Трамп сообщил, что распорядился нанести удар по аэродрому Шайрат в провинции Хомс, с которого якобы была начата химическая атака. По данным Пентагона, было выпущено 59 крылатых ракет, базирующихся на кораблях ВМС США. Погибли шесть человек.
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