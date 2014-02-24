Москвич из ревности вытолкнул приятеля из окна 14-го этажа

11 февраля 2017, суббота, 15:01 – ИА СОЧИ-24



Москвич из ревности вытолкнул приятеля из окна 14-го этажа

Правоохранительные органы столицы расследуют убийство москвича, которое произошло в ночь на 11 февраля. По предварительным данным, приятель в ходе конфликта вытолкнул его из окна дома на высоте 14-го этажа.Сотрудники полиции быстро задержали предполагаемого злоумышленника. В ходе допроса он дал признательные показания и в подробностях рассказал о происшествии.По словам преступника, конфликт между ним и его приятелем произошел из-за девушки. Он приревновал возлюбленную к своему знакомому и решил расправиться с ним. Когда девушка отошла от компании, проводившей время в подъезде жилого дома, злоумышленник вытолкнул своего приятеля из окна.Выпавший из окна молодой человек скончался на месте от полученных травм. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, передает Life.ru.Напомним, похожее происшествие случилось в Москве в сентябре 2015 года. Тогда молодой человеквыкинул из окна 8-го этажа свою 20-летнюю подругу в ходе ссоры.В результате происшествия пострадавшая скончалась. Как писали Dni.Ru, преступник был задержан и отдан под суд.

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