Москвич облил себя кислотой после ссоры с собутыльником
16 января 2017, понедельник, 20:59 – ИА СОЧИ-24
Москвич облил себя кислотой после ссоры с собутыльником
В Москве между двумя мужчинами после распития алкогольных напитков вспыхнула ссора. В результате один из них плеснул себе в лицо уксусной кислотой.Пострадавший был госпитализирован, у него диагностировали ожог роговицы, передает РЕН ТВ. По факту происшествия проводится проверка.
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Эксперты бьют тревогу: социально-экономическое неравенство в мире стало угрожающе большим. Восемь богатейших людей мира обладают таким же состоянием, как половина населения нашей планеты – 3,6 миллиарда человек...»