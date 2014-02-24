Москвич спас кошку из ледяного плена

В практике ветеринарных врачей, помимо прививок и операций, встречаются необычные случаи. Одной из таких историй поделились сотрудники Бабушкинской участковой ветеринарной лечебницы.
По данным комитета ветеринарии Москвы, недавно в Бабушкинскую клинику обратился житель Северо-Восточного округа столицы. Он принес в лечебницу дворовую кошку, которую освободил из ледяного плена. Мужчина рассказал медикам, что наткнулся на несчастное животное у входа в подъезд. Кошка отчаянно перебирала лапами, но не могла сдвинуться с места – ее шерсть на животе и хвост оказалась примороженной к ледяной корке на поверхности земли.Накануне днем в городе была оттепель, снег у подъезда растаял и образовал небольшие лужицы. Ночью ударил мороз. Пока кошка спала, мокрая шерсть на хвосте примерзла к земле. Все попытки несчастной вырваться из плена самостоятельно оказались тщетными. В это время ей на помощь и подоспел сердобольный москвич. Мужчина аккуратно отколол кусок льда вокруг хвоста кошки и решил показать пострадавшую врачам. Он привез ледяную пленницу в ветеринарную клинику. Медики диагностировали у животного обморожение хвоста и задних лап – от пальцев до скакательного сустава. Врач назначил консервативное лечение. К сожалению, часть хвоста пушистой "снегурочки" впоследствии пришлось ампутировать. В настоящее время четвероногая пациентка пошла на поправку. На улице она больше не ночует, а живет у своего спасителя.
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечает сегодня свой 53-й день рождения. Главу нижней палаты российского парламента поздравили политики, коллеги-депутаты, а также члены российского политологического сообщества...»
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Молодая москвичка Наталья Меламед пропала 24 января после ссоры с родителями и с молодым человеком. 3 февраля в красногорском лесу было найдено тело девушки и дальнейшая проверка подтвердила самые худшие опасения близких пропавшей – это была именно она...»
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