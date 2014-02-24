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Москвич умер во время купаний на Крещение

20 января 2017, пятница, 18:00 – ИА СОЧИ-24

Москвич умер во время купаний на Крещение
Москвич умер во время купаний на Крещение

Во время крещенских купаний, организованных в столичном районе Лефортово при храме Петра и Павла на Солдатской улице, от сострой сердечной недостаточности погиб 53-летний житель города, передает Life.ru. Мужчине, который оказался охранником храма, стало плохо сразу после того, как он нырнул. Дежурившие на месте врачи пытались его спасти, однако безуспешно. Сообщается, что всего за два дня мероприятий в честь Крещения медицинская помощь потребовалась 22 людям. Восьми из них потребовалась госпитализация, остальным помощь была оказана на месте. 

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Москвич умер во время купаний на Крещение

Во время крещенских купаний, организованных в столичном районе Лефортово при храме Петра и Павла на Солдатской улице, от сострой сердечной недостаточности погиб 53-летний житель города, передает Life.ru..»

сегодня, 17:44
Клиент Сбербанка устроил в очереди танец

В одно из отделений Сбербанка в столичном районе Митино пришел клиент, который, как он сам заявил, хочет получить платиновую карту с долларовым кредитом. Сотрудники кредитного учреждения заметили, что молодой человек нетрезв и ведет себя вызывающе. Он включил на своем смартфоне музыку и устроил зажигательный танец...»

сегодня, 17:15
Хитрая попытка Лукашенко выбить скидку у Москвы

Эксперты полагают, что реальную, выгодную для Белоруссии альтернативу российской нефти найти нельзя. А заявления лидера страны Александра Лукашенко о необходимости ее поиска – не что иное, как завуалированный способ договориться с Россией о скидке на газ...»

сегодня, 16:58
ОНФ нашел нарушения в закупках на 18 миллиардов рублей

Руководство некоторых российских регионов игнорирует требования Федеральной антимонопольной службы. Как выяснили активисты Общероссийского народного фронта, власти предпочли не обращать внимания на предписания ФАС, в результате заключив контракты на сумму в 18 миллиардов рублей в Челябинской, Ростовской областях и республике Башкортостан...»

сегодня, 16:45
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Из-за сильного ветра погода в Москве и области 20 января потенциально опасна, следует из данных на официальном сайте Гидрометцентра России..»

сегодня, 16:44
Миллиардер Тиньков потребовал от подчиненных меньше есть

Председатель совета директоров и основатель Тинькофф Банка разослал сотрудникам письмо с критикой в их адрес. Олег Тиньков потребовал от работников компании есть только один раз в течение рабочего дня и тратить меньше времени на кофе и перекуры, дабы "не красть время" акционеров...»
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