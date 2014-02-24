Москвич застрелил любовницу и покончил с собой

Полиция расследует трагедию, разыгравшуюся в доме на юго-западе Москвы. В пылу ссоры пожилой мужчина застрелил из ружья сожительницу и покончил жизнь самоубийством. О выстрелах в квартире на улице Айвазовского сотрудникам МВД сообщили соседи злоумышленника. Прибывшие на место происшествия стражи порядка обнаружили тело 38-летней женщины и 61-летнего мужчину с огнестрельным ранением живота, сообщает Life.ru.Пострадавший был срочно госпитализирован. Позже от полученных ранений пенсионер скончался, передает РЕН ТВ. По предварительным данным, в ходе конфликта мужчина схватил охотничье ружье и выстрелил сожительнице в голову, после чего попытался покончить с собой, пишет Sobesednik. Сотрудники правоохранительных органов выясняют мотивы, толкнувшие пенсионера на преступление.Напомним, что в конце декабря 2016 года в доме на Ломоносовском проспекте столицы произошло убийство на почве бытового конфликта. 17-летний юноша задушил десятилетнего брата и спрятал тело в туалете. Позже подросток напал на мать, пытаясь помешать ей обратиться в правоохранительные органы. К счастью, женщине удалось сбежать к соседям и вызвать полицию. Юноша был задержан. Во время допроса он полностью признал вину.
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Суд признал 36-летнего жителя города Череповца в Вологодской области виновным в причинении смерти по неосторожности и назначил наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 5% заработка в пользу государства, передает Flashnord..»
В Москве полиция задержала 32-летнего мужчину, подозреваемого в краже позолоченной статуи феи-бухгалтерши из парка в Сокольниках. По предварительной оценке, стоимость скульптуры составляет три миллиона рублей...»