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Москвич заявил в полицию на жену за чтение его СМС

4 февраля 2017, суббота, 13:29 – ИА СОЧИ-24

Москвич заявил в полицию на жену за чтение его СМС
Москвич заявил в полицию на жену за чтение его СМС
Молодой москвич Роман Ткачев обратился в полицию с жалобой на свою гражданскую жену. Он рассказал, что девушка постоянно читала его СМС и другие сообщения в телефоне, а также писали от его лица знакомым. Вдобавок ко всему она разбила его средство связи.
"Моя гражданская жена лазила в моем телефоне, писала людям от моего имени, отправляла сообщения и вела переписку по электронной почте. Это не останавливалось, и я обратился в полицию", – цитирует Life.ru 23-летнего москвича.Он выразил уверенность, что его девушка не имела права залезать к нему в телефон и тем более удалять оттуда контакты и личные сообщения. Закончилось все конфликтом в доме на территории войсковой части в Одинцовском районе столицы. Точно установить, что именно произошло в тот момент, оперативникам только предстоит. Однако известно, что помимо обвинений в постоянной слежке молодой человек пожаловался полицейским на разбитый подругой телефон.Как бы то ни было, отношения двух молодых людей не выдержали этого испытания и они расстались. Девушка объяснила, что действовала в порыве ревности. О том, что ей может грозить по закону пока не сообщается. Многие пользователи Сети, услышавшие эту историю, поддержали молодого человека. Впрочем, некоторые заметили, что львиную долю своих проблем он мог бы избежать, попросту поставив пароль на свой телефон – большинство современных смартфонов поддерживают самые разные варианты защиты личной информации.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Местные жители обратились в правоохранительные органы с сообщением о том, что в районе Флоридсдорф в Вене было замечено крупное сборище людей..»

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