Москвича отказались брать на работу из-за числа друзей в соцсетях
18 января 2017, среда, 14:44 – ИА СОЧИ-24
Москвича отказались брать на работу из-за числа друзей в соцсетях
На просторах интернета набирает популярность история о москвиче, которому отказали в приеме на работу по необычной причине. Молодому человеку не удалось пройти собеседование в столичной компании, потому что сотрудница отдела кадров решила, что он недостаточно коммуникабелен. К такому выводу сотрудница HR-отдела пришла, изучив страницы кандидата на должность в соцсетях. Ей показалось недостаточным количество друзей и подписчиков у молодого человека, сообщает "Вечерняя Москва". Девушка решила, что кандидат испытывает сложности в общении с окружающими и по этой причине не сможет влиться в сложившийся рабочий коллектив. По данным интернет-пользователей, HR-специалист заявила, что претендент на должность показался ей "странным".Об этой истории рассказал на своей странице в соцсети друг неудачливого претендента на должность, сотрудник той же компании. В комментариях к записи Интернет-пользователи подвергли критике действия HR-специалиста и ее навыки психолога.В свою очередь, сотрудница отдела кадров пожаловалась руководству фирмы на то, что ее "очернили" в Сети. В результате автора поста и HR-специалиста вызвали к в кабинет директора "на ковер". Конфликт внутри компании был разрешен мирным путем.Между тем 47% компаний иногда изучают профили соискателей в социальных сетях перед приглашением на работу. По данным исследований, 16% работодателей заявили, что всегда проверяют странички кандидатов в соцсетях. Большинство компаний ищут там подтверждение информации о квалификации и профпригодности кандидата.Половина руководителей изучают также психологический профиль претендента на должность, чтобы понимать, как новый сотрудник "впишется" в коллектив. При этом четверть компаний оценивают активность кандидатов в нерабочее время – в частности, анализируют, сколько времени они тратят на вечеринки и встречи с друзьями. Примечательно, что 12% опрошенных признались, что в соцсетях ищут причины, по которым можно отказать кандидату в трудоустройстве.
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На просторах интернета набирает популярность история о москвиче, которому отказали в приеме на работу по необычной причине. Молодому человеку не удалось пройти собеседование в столичной компании, потому что сотрудница отдела кадров решила, что он недостаточно коммуникабелен...»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова принесла извинения Даниле Гальперовичу. Поводом стали жесткие высказывания министра иностранных дел Сергея Лаврова в адрес журналиста "Голоса Америки"...»
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз напомнил властям Украины о статусе Крыма. Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать предложение депутата Верховной рады Надежды Савченко о том, что Киеву необходимо вернуть контроль над ДНР и ЛНР, но за это признать Крым российским...»