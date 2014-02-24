Москвичам хотят запретить держать в квартирах крупных собак



Хакеры напугали ракетным ударом Кремля по Вашингтону сегодня, 08:59 Один из аккаунтов американского издания New York Times в Twitter подвергся нападению хакеров. Взломав микроблог, злоумышленники сообщили о ракетном ударе, который Россия намерена нанести по США...»

Трамп покидает Белый дом сегодня, 08:58 Первая леди США Меланья Трамп покидает Вашингтон и на время возвращается в Нью-Йорк. Причиной переезда стало скорое начало учебной недели ее сына...»

Москвичам хотят запретить держать в квартире крупных собак сегодня, 08:45 Московская городская дума планирует рассмотреть инициативу, которая среди прочего предполагает запрет на содержание в квартирах собак крупных пород..»

Лукашенко "поймали" на женском марше в США сегодня, 08:29 Пользователи социальных сетей обсуждают протестные акции, которые прокатились по США в день инаугурации Дональда Трампа. На фотографиях с женского марша некоторые заметили белорусского лидера Александра Лукашенко...»



ЦБ лишил лицензий два крупных банка сегодня, 08:16 Центральный банк России отозвал лицензии у омского кредитного банка "Сириус" и Тальменка-банка из Барнаула..»

Еж покусал москвичку и ее пятилетнего сына вчера, 18:29 В Москве еж искусал ребенка и его маму..»

Миллиардеру-нефтянику утвердили смертный приговор вчера, 18:15 Верховный суд Ирана подтвердил законность смертного приговора нефтяному магнату Бабаку Занджани. Олигарх признан виновным в растрате двух миллиардов евро...»

Съезд "Единой России" обновил руководство партии вчера, 18:00 Сергей Неверов переизбран на должность секретаря Генерального совета "Единой России". А Вячеслав Володин вошел в состав бюро Высшего совета партии. XVI съезд "ЕР" во второй день своей работы занимался организационными вопросами...»