Москвичам хотят запретить держать в квартирах крупных собак
23 января 2017, понедельник, 08:45 – ИА СОЧИ-24
Москвичам хотят запретить держать в квартирах крупных собак
Московская городская дума планирует рассмотреть инициативу, предполагающую запрет на содержание в квартирах собак крупных пород. По мнению авторов законопроекта, эта мера необходима для безопасности жильцов и комфорта животных."Мы закладываем такую норму в законопроекте. Будем ее рассматривать, прописывать, потом направим в качестве поправок к федеральному документу" – цитирует сетевое издание m24.ru председателя комиссии по экологической политике Мосгордумы Зою Зотову. Предположительно, под запрет на содержание в квартире попадут мастифы, доги, кавказские овчарки и другие крупные породы. Ожидается, что таких собак разрешат содержать в частных домах при соблюдении определенных условий.
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