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Москвичам станет доступен "Код революции"

21 марта 2017, вторник, 21:29 – ИА СОЧИ-24

Москвичам станет доступен "Код революции"
Москвичам станет доступен "Код революции"
В Музее современной истории России открылась выставка "1917. Код революции". Это первый масштабный проект, приуроченный к столетию революции.

Экспозиция подготовлена совместно с Российским
государственным архивом социально-политической истории и включена в официальный
план мероприятий Оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, связанных
со 100-летием революции 1917 года в России.
На открытии выставки слов взял министр культуры, председатель
Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Он поздравил сотрудников музея со столетним юбилеем со дня его основания и напомнил слова Бернарда Шоу, который говорил, что революция никогда не избавляет от бремени тирании – она лишь успешно перекладывает его с одного плеча на другое. 

На выставке представлены личные вещи участников событий,
записки вождя мирового пролетариата Владимира Ленина и другие уникальные
экспонаты – от иллюминатора с легендарного крейсера "Аврора" и телефонного
аппарата из штаба революционеров до оружия с места расстрела царской семьи и
произведений искусства, родившихся под влиянием эпохальных событий.

Посетители увидят редкие архивные документы, многие из
которых будут показаны впервые, журналы и агитационные плакаты столетней
давности. Благодаря современным технологиям и интерактивным программам гости
музея узнают о чем та или иная газета писала в разные дни и месяцы рокового 17-го,
познакомятся с основными действующими лицами тех событий, услышат воспоминания
свидетелей и непосредственных участников революционных волнений. В одном из залов музея, где развернулась выставка, можно услышать обращение Владимира Ленина к рабочим, записанное на пленку.

Всего на выставке представлены более  полутора тысяч редчайших исторических
артефактов из фондов Музея современной истории России и Российского
государственного архива социально-политической истории.

Дата открытия выставки выбрана не случайно – 21 марта
считается днем рождения музея. Именно в этот день в 1917 году известный
журналист Владимир Кранихфельд обратился с предложением о создании в Москве
Музея революции, так до  1998 года назывался Музей современной истории России.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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