Москвичам станет доступен "Код революции"

21 марта 2017, вторник, 21:29 – ИА СОЧИ-24



Москвичам станет доступен "Код революции"

В Музее современной истории России открылась выставка "1917. Код революции". Это первый масштабный проект, приуроченный к столетию революции.Экспозиция подготовлена совместно с Российскимгосударственным архивом социально-политической истории и включена в официальныйплан мероприятий Оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, связанныхсо 100-летием революции 1917 года в России.На открытии выставки слов взял министр культуры, председательРоссийского военно-исторического общества Владимир Мединский. Он поздравил сотрудников музея со столетним юбилеем со дня его основания и напомнил слова Бернарда Шоу, который говорил, что революция никогда не избавляет от бремени тирании – она лишь успешно перекладывает его с одного плеча на другое.На выставке представлены личные вещи участников событий,записки вождя мирового пролетариата Владимира Ленина и другие уникальныеэкспонаты – от иллюминатора с легендарного крейсера "Аврора" и телефонногоаппарата из штаба революционеров до оружия с места расстрела царской семьи ипроизведений искусства, родившихся под влиянием эпохальных событий.Посетители увидят редкие архивные документы, многие изкоторых будут показаны впервые, журналы и агитационные плакаты столетнейдавности. Благодаря современным технологиям и интерактивным программам гостимузея узнают о чем та или иная газета писала в разные дни и месяцы рокового 17-го,познакомятся с основными действующими лицами тех событий, услышат воспоминаниясвидетелей и непосредственных участников революционных волнений. В одном из залов музея, где развернулась выставка, можно услышать обращение Владимира Ленина к рабочим, записанное на пленку.Всего на выставке представлены более полутора тысяч редчайших историческихартефактов из фондов Музея современной истории России и Российскогогосударственного архива социально-политической истории.Дата открытия выставки выбрана не случайно – 21 мартасчитается днем рождения музея. Именно в этот день в 1917 году известныйжурналист Владимир Кранихфельд обратился с предложением о создании в МосквеМузея революции, так до 1998 года назывался Музей современной истории России.

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