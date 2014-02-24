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Москвичей отгородят от террористов с грузовиками

21 декабря 2016, среда, 14:29 – ИА СОЧИ-24

Москвичей отгородят от террористов с грузовиками
Москвичей отгородят от террористов с грузовиками
Начальник столичного управления ГИБДД Виктор Коваленко рассказал о дополнительных мерах безопасности на новогодних праздничных гуляниях. Он заявил, что площадки для различных мероприятий будут ограждены грузовиками.
"Мы понимаем и видим те события, которые происходят в мире. В том числе с применением большегрузного транспорта. Поэтому нам бы не хотелось, чтобы были предпосылки", – пояснил решение ведомства Виктор Коваленко.По его словам, крупные площадки должны быть защищены от возможного въезда грузовиков в толпу. "Мы считаем, что крупные развязки должны физически перекрываться и обеспечиваться безопасность", – заявил начальник управления."Будет выставляться большегрузный транспорт для того, чтобы перекрыть крупные развязки. И для того, чтобы дети безопасно проехали и могли порадоваться всероссийской елке", – цитирует сотрудника ведомства "Интерфакс".Заявление Виктора Коваленко связано с террористическими актами с применением большегрузного транспорта. Вечером 19 декабря 2016 года грузовик задавил людей на рождественском базаре в Берлине. В результате трагедии погибли 12 человек, еще 48 были доставлены в больницу. Ответственность за теракт взяло не себя "ИГ" (террористическая организация, запрещена в России). Позднее в грузовике обнаружили тело гражданина Польши. Руководитель автокомпании из Гданьска, которой принадлежал большегруз, Ариэль Журавский заявил, что за рулем должен был находиться его двоюродный брат, который обладает 15-летним стажем вождения. При этом он подчеркнул, что его родственник перестал выходить на связь с 16:00 19 декабря. Похожая, но более масштабная трагедия произошла летом в Ницце. Террорист на грузовике въехал в толпу людей на Английской набережной, где проводились мероприятия ко Дню взятия Бастилии. В результате теракта погибли 86 человек, пострадали более 430. Ответственность за происшествие также взяли на себя члены террористической группировки "ИГ".

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 18:44
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сегодня, 18:43
Родители в шоке от приговора Карауловой

Отец Варвары Карауловой раскритиковал вынесенный его дочери приговор Московского военного окружного суда. По его словам, он сотрудничал со следствием при условии, что бывшая студентка философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова пройдет по делу в качестве свидетеля...»

сегодня, 18:30
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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала решение Верховной рады об исключении Надежды Савченко из украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы. Дипломат напомнила о там, как бывшая летчица попала в ПАСЕ...»

сегодня, 18:29
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сегодня, 17:46
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