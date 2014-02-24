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Москвичей предупредили о новой погодной опасности

6 февраля 2017, понедельник, 16:13 – ИА СОЧИ-24

Москвичей предупредили о новой погодной опасности
Москвичей предупредили о новой погодной опасности
Во вторник, 7 февраля, в Москве ожидается высокое атмосферное давление, близкое к рекордному. По данным метеорологов, на станции ВДНХ ртутный столбик достигнет 769 миллиметров.
Это значение станет вторым самым высоким для этого дня за последние 130 лет, сообщает сайт "Метеоновости". Тем не менее, предыдущий рекорд  побит не будет. Напомним, 7 февраля 2012 года на станции ВДНХ барометр показал 773,7 миллиметров ртутного столба или 1031,6 гПа.Между тем самое высокое атмосферное давление в феврале было зафиксировано в 1972 году. Сообщалось, что 1 февраля того года атмосферное давление составило 780 миллиметров ртутного столба, или 1040,7 гПА. Температура воздуха тогда понизилась до минус 23 градусов.По данным "Гидрометтцентра",  в начале этой недели в Москве будет морозно и солнечно, похолодает до минус 24 градусов. В четверг, 9 февраля, в столичном регионе начнется потепление. Ветер усилится, местами пройдет небольшой снег.В пятницу и на выходных снег продолжит идти. Установившийся в столичном регионе мороз несколько ослабеет. Ночные температуры составят минус 7 – минус 12 градусов. Днем столбики термометров будут подниматься до минус 3 градусов. Медики напоминают, что в дни, когда погода резко меняется, больше других страдают люди с хроническими заболеваниями. Как писали Dni.Ru, особенно это касается пожилых людей. В сильные холода врачи рекомендуют им вообще не выходить на улицу.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 08:59
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На юге Москвы собака бойцовой породы набросилась на двух женщин..»

сегодня, 08:44
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При пожаре в центре Москвы погиб человек

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Россия или Евросоюз: по какому пути пойдет Молдавия

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сегодня, 08:14
ПВО Москвы приведены в полную боеготовность

Защищающие Москву подразделения противовоздушной обороны Воздушно-космических сил приведены в высшую степень боеготовности..»

вчера, 22:28
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