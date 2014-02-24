Москвичей предупредили о резком изменении погоды

30 января 2017, понедельник, 18:31 – ИА СОЧИ-24



Москвичей предупредили о резком изменении погоды

По данным синоптиков, ближайшей ночью температура в Москве может опуститься ниже 20 градусов мороза. Однако уже во вторник в столичном регионе начнется потепление, а к выходным ожидается снегопад.По данным погодного центра "Фобос", сейчас Москва находится под влиянием антициклона. В настоящее время в столице наблюдается переменная облачность без осадков. Температура воздуха составляет от минус 14 до минус 16 градусов. Местами по области мороз достигает 21 градуса.Однако уже днем во вторник москвичи ощутят приближение циклона с севера. Облачность усилится, местами в городе пройдет небольшой снег, сообщает РИА Новости. Днем температура в Москве составит минус шесть – минус восемь градусов. Слабый ночной ветер с юго-запада днем усилится до пяти – десяти метров в секунду.Как отметили метеорологи, в пятницу к Москве приблизится очередной циклон с юго-запада. В столице вновь пройдет снег. В выходные в городе также велика вероятность снегопада. Температура воздуха ночью составит минус шесть – минус 11 градусов, днем минус три – минус восемь.Между тем медики предупреждают: в дни, когда погода резко меняется, больше других страдают люди с хроническими заболеваниями. Как писали Dni.Ru, особенно это касается пожилых граждан. В сильные холода врачи рекомендуют им вообще не выходить на улицу, а также соблюдать несколько простых правил, которые помогут уберечь здоровье в период перепадов температуры.

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