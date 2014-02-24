Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды

Российскую столицу ждет очередное испытание на прочность. Спасатели предупреждают: на Москву надвигается снегопад. По информации МЧС России по Москве, в период с 15:00 19 января до 06:00 20 января 2017 года в городе ожидаются снег, местами умеренный, метель, а также усиление западного ветра с порывами 15-20 метров в секунду. В отдельных районах возможен гололед, говорится в сообщении.В МЧС также предупреждают, что из-за непогоды возможны повреждения линий электропередачи. Следует опасаться поваленных деревьев и повреждения недостаточно укрепленных и изношенных конструкций.Спасатели просят граждан быть аккуратнее при гололедице, при необходимости оказывать помощь людям преклонного возраста и детям. Они также советуют обходить стороной рекламные щиты и шаткие строения.В МЧС напоминают: в неблагоприятных погодных условиях водителям следует соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию относительно других участников движения. В ведомстве также рекомендуют в случае отсутствия гаража ставить машины вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.
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Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что Генеральная прокуратура отказывается допросить его по делу о Майдане. В преддверии назначенного на завтра, 20 января очередного судебного заседания в Киеве, Янукович дал большое интервью, в котором в очередной раз рассказал о своей невиновности...»
С каждым годом в стране растет количество желающих отдать дань традиции и окунуться в крещенскую прорубь с ледяной водой. Оказывается, священный ритуал кажется привлекательным не только россиянам, но и иностранцам, которые с удовольствием делятся своими мыслями по этому поводу...»
Белорусское Министерство по чрезвычайным ситуациям опубликовало на YouTube социальный ролик ведомства. В нем эпичные спасатели помогают попавшим в беду гражданам: вытаскивают их из-под завалов, спасают от пожара и так далее...»
"Очевидно, что при сегодняшних ценах на нефть и принятого решения не тратить дополнительные нефтегазовые доходы мы можем с уверенностью говорить о возможности покупки валюты на рынке", – рассказал вице-премьер России Игорь Шувалов в интервью изданию Bloomberg..»
Постоялец итальянского отеля Rigopiano di Farindola, в котором оказались заживо погребены под лавиной десятки туристов, рассказал, как ему удалось пережить трагедию. Тем временем спасатели приступили к ликвидации последствий обвала снега и уже обнаружили тело первого погибшего...»