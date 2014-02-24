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Москвичей ждут мокрые выходные

23 марта 2017, четверг, 10:14 – ИА СОЧИ-24

Москвичей ждут мокрые выходные
Москвичей ждут мокрые выходные
В ближайший уик-энд в столице похолодает. Кроме того, город окажется во власти дождя и мокрого снега.
Главный специалист Метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова предупредила, что погода начнет меняться уже в пятницу, 24 марта. "Завтра во второй половине дня подойдет очередной холодный фронт, который сначала проявит себя дождем. С 19:00 до 20:00 этот дождь перейдет в мокрый снег, но максимальная температура будет в интервале 12:00-13:00. В Москве это около +6...+8, по области

+4...+9", – цитирует ее газета "Известия".В ночь на субботу, 25 марта, похолодает до -2, днем воздух в столице прогреется до +3...+5. Однако из-за северо-западного ветра на улице будет свежо.В последующие дни температура будет колебаться в районе +4...+6. "Если до этого температура была градусов на пять выше климатической нормы, будем рассчитывать, что в воскресенье она практически приблизится к норме", – отметила Позднякова. В четверг, 23 марта, ожидается теплая и солнечная погода, термометр покажет +8...+9. "Атмосферное давление в столичном регионе растет, погоду будет определять гребень антициклона с запада. Днем

без осадков, то есть мы рассчитываем, что облачность будет рассеиваться", – заключила главный специалист Метеобюро.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 10:31
Врачи спасли четырехногого ребенка

В Чикаго медики сделали уникальную операцию девочке из африканской страны Кот-д'Ивуар. Малышка родилась с так называемым паразитическим близнецом – у нее четыре ноги и два позвоночника...»

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