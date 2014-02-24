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Москвичи отдают дань памяти погибшим в катастрофе Ту-154
25 декабря 2016, воскресенье, 19:15 – ИА СОЧИ-24
Люди несут цветы и мягкие игрушки к телецентру, чтобы почтить память погибших в этой жуткой катастрофе журналистов нескольких российских телеканалов. Как сообщается, среди жертв авиакатастрофы значатся сотрудники Первого канала корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов.
Также на борту разбившегося лайнера находилась съемочная группа телеканала "Звезда" в составе корреспондента Павла Обухова, оператора Александра Суранова и его помощника Валерия Ржевского. Кроме них, в самолете находились сотрудники телеканала НТВ – корреспондент Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгения Толстова. Идут москвичи и к зданию ансамбля имени Александрова, 64 члена которого также находились на борту погибшего авиалайнера. Почтить память музыкантов приходят их родственники, друзья, а также поклонники их творчества и ветераны вооруженных сил России.
Военные отмечают, что песни ансамбля сопровождали всю их боевую службу и стали неотъемлемой частью жизни военнослужащих. Люди говорят, что творчество коллектива вдохновляло их и поддерживало чувство единения с собственным Отечеством.Жители города несут цветы и к зданию фонда "Справедливая помощь", возглавлявшегося погибшей в крушении лайнера известной российской правозащитницей и общественным деятелем Елизаветой Глинкой (доктор Лиза). Как сообщается, она сопровождала гуманитарный груз для одного из университетских госпиталей в Латакии.
Напомним, катастрофа самолета ТУ-154 произошла в воскресенье утром над акваторией Черного моря. Лайнер держал курс на сирийскую Латакию. По поступающим сообщениям, на борту самолета были 92 или 93 человека. Среди них Академический ансамбль песни и пляски имени Александрова, журналисты российских телеканалов, известный врач Елизавета Глинка и члены экипажа. Все они погибли. Президент России Владимир Путин объявил 26 декабря днем траура по погибшим в авиакатастрофе.
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