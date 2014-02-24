Москвичи поддерживают проект Северо-Восточной хорды

29 декабря 2016, четверг, 11:59 – ИА СОЧИ-24



Москвичи поддерживают проект Северо-Восточной хорды

Совет депутатов московского района Рязанский обратился к мэру Сергею Собянину с просьбой не менять планы по строительству Северо-Восточной хорды. Новая магистраль должна соединить перегруженное шоссе Энтузиастов и МКАД.Группа жителей района Рязанский обратилась к своим депутатамс просьбой не менять проект строительства автодороги. Само это обращение былоспровоцировано инициативой правозащитников, обратившихся к президенту России.Они утверждают, что строительство Северо-Восточнойхорды по существующему проекту якобы нанесет ущерб экологии. По словамправозащитников, строители будут вырубать вековые деревья. Поэтому онинастаивают на том, что дорогу надо проложить не с северной стороныжелезнодорожного пути Рязанского направления МЖД, а с южного. Жители округа Рязанскийвыступили против этого и написали письмо своим местным депутатам.Специалисты, между тем, говорят, что по факту стройказанимает лишь 50-метровую полоску молодого самосевного прилеска вдольжелезнодорожного полотна, в котором нет ни одного векового дерева, а лишьбурелом да бурьян. Картина дополняется тем, что проплешины этой заброшеннойнеблагополучной территории заняли бомжи и мигранты из Азии.Жители убеждены, что спекулируя на экологическую тему,правозащитники могут создать реальную угрозу и серьезные проблемы для экологиирайона. В случае южного варианта хорды, стройка будет перенесена на территориюРязанского района и под вырубку попадет народный парк "Плющево", в котором какраз и растет множество вековых деревьев. Также придется снести более трех тысячгаражей, а также пострадают парк на Зарайской улице и сквер "Вешняки". Ониявляются единственными зелеными островками для отдыха детей, молодых мам ипожилых людей.Рассмотрев обращение жителей и общественности Рязанскогорайона, Совет депутатов решил: принять соответствующее обращение к мэру МосквыСергею Собянину, а копии направить в управу Рязанского, префектуру ЮВАО,Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, опубликоватьв бюллетене "Московский муниципальный вестник" и разместить на официальном сайтемуниципального округа.Это решение было принято после детального рассмотренияразличных вариантов трассировки участка Северо-Восточной хорды. Специалистами ижителями был единодушно отвергнут альтернативный вариант прохождения хорды сюжной стороны железнодорожного пути.Тем не менее, в последнее время, в СМИ и соцсетях регулярнопубликуется обращение к правительству Москвы с предложением отказаться от ранеепринятого решения и вернуться к рассмотрению альтернативных вариантов. Рассмотревсложившуюся ситуацию, Совет депутатов муниципального округа Рязанский, отметивчто строительство Северо-Восточной хорды является важным инфраструктурнымпроектом, реализация которого значительно улучшит транспортное обслуживаниежителей района, заявил, что выбранный в 2013 году вариант трассировки хорды ссеверной стороны Рязанского направления МЖД является оптимальным.Интересно, что этот коридор был зарезервирован под дорожноестроительство еще Генпланом дорожного развития Москвы 1971 года. Анезначительный ущерб, связанный с вырубкой деревьев, примыкающих к лесопарку"Кусково", может быть многократно компенсирован мероприятиями по озеленению. Реализацияальтернативного варианта – проведение хорды с южной стороны Рязанскогонаправления МЖД, неминуемо приведет к значительному ухудшению условийпроживания в районе и поэтому является абсолютно неприемлемой.

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