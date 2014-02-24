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Москвичи поддерживают проект Северо-Восточной хорды
29 декабря 2016, четверг, 11:59 – ИА СОЧИ-24
Группа жителей района Рязанский обратилась к своим депутатам
с просьбой не менять проект строительства автодороги. Само это обращение было
спровоцировано инициативой правозащитников, обратившихся к президенту России.
Они утверждают, что строительство Северо-Восточной
хорды по существующему проекту якобы нанесет ущерб экологии. По словам
правозащитников, строители будут вырубать вековые деревья. Поэтому они
настаивают на том, что дорогу надо проложить не с северной стороны
железнодорожного пути Рязанского направления МЖД, а с южного. Жители округа Рязанский
выступили против этого и написали письмо своим местным депутатам.
Специалисты, между тем, говорят, что по факту стройка
занимает лишь 50-метровую полоску молодого самосевного прилеска вдоль
железнодорожного полотна, в котором нет ни одного векового дерева, а лишь
бурелом да бурьян. Картина дополняется тем, что проплешины этой заброшенной
неблагополучной территории заняли бомжи и мигранты из Азии.
Жители убеждены, что спекулируя на экологическую тему,
правозащитники могут создать реальную угрозу и серьезные проблемы для экологии
района. В случае южного варианта хорды, стройка будет перенесена на территорию
Рязанского района и под вырубку попадет народный парк "Плющево", в котором как
раз и растет множество вековых деревьев. Также придется снести более трех тысяч
гаражей, а также пострадают парк на Зарайской улице и сквер "Вешняки". Они
являются единственными зелеными островками для отдыха детей, молодых мам и
пожилых людей.
Рассмотрев обращение жителей и общественности Рязанского
района, Совет депутатов решил: принять соответствующее обращение к мэру Москвы
Сергею Собянину, а копии направить в управу Рязанского, префектуру ЮВАО,
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, опубликовать
в бюллетене "Московский муниципальный вестник" и разместить на официальном сайте
муниципального округа.
Это решение было принято после детального рассмотрения
различных вариантов трассировки участка Северо-Восточной хорды. Специалистами и
жителями был единодушно отвергнут альтернативный вариант прохождения хорды с
южной стороны железнодорожного пути.
Тем не менее, в последнее время, в СМИ и соцсетях регулярно
публикуется обращение к правительству Москвы с предложением отказаться от ранее
принятого решения и вернуться к рассмотрению альтернативных вариантов. Рассмотрев
сложившуюся ситуацию, Совет депутатов муниципального округа Рязанский, отметив
что строительство Северо-Восточной хорды является важным инфраструктурным
проектом, реализация которого значительно улучшит транспортное обслуживание
жителей района, заявил, что выбранный в 2013 году вариант трассировки хорды с
северной стороны Рязанского направления МЖД является оптимальным.
Интересно, что этот коридор был зарезервирован под дорожное
строительство еще Генпланом дорожного развития Москвы 1971 года. А
незначительный ущерб, связанный с вырубкой деревьев, примыкающих к лесопарку
"Кусково", может быть многократно компенсирован мероприятиями по озеленению. Реализация
альтернативного варианта – проведение хорды с южной стороны Рязанского
направления МЖД, неминуемо приведет к значительному ухудшению условий
проживания в районе и поэтому является абсолютно неприемлемой.
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