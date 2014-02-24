Москвичи штурмуют метро после серии ЧП

Жители столицы после серии громких происшествий в столичной подземке все более критично относятся к работе метрополитена. Последняя волна возмущения была вызвана отсутствием резервных поездов на фиолетовой ветке: по мнению москвичей, это превращает поездку в настоящий ад. Идти на штурм подземки вынуждены жители Кузьминок, для которых каждая поездка в час пик становится настоящей битвой за выживание. "Когда были резервные поезда, можно было втиснуться в поезд, сейчас же в утренний час пик такие давки на "Кузьминках", что ребра трещат", – рассказывает одна из пассажирок.По ее словам, иногда создается впечатление, что метрополитен таким образом ставит эксперименты над людьми. "Чтобы войти в поезд, ждешь очереди на платформе 20 минут, в лучшем случае можно попытаться штурмом войти лишь в четвертый или пятый поезд", – цитирует Life.ru местную жительницу. После того, как руководству метрополитена посыпались жалобы на отмену резервных поездов, перевозчик объяснил скандальное решение. "В метро аргументируют свои действия желанием разгрузить станцию "Выхино" и даже прикладывают фото станции в час пик с большим количеством людей, и якобы сейчас разгрузить станцию удалось", – заявила москвичка. По ее словам, на изображении указана совсем другая станция. Возмущенные жители столицы даже создали петицию в надежде отстоять свои интересы. В поддержку документа высказались порядка трех тысяч человек. По мнению местных жителей, отмена резервных поездов – глупое и непрофессиональное решение.Напомним, в последние несколько дней особое внимание к работе метрополитена приковано из-за серии происшествий, которые случились на его станциях. Так, 21 декабря погиб пассажир на станции "Выхино", а 22 декабря похожая трагедия случилась на станции "Алтуфьево". Кроме того, в этот же день прогремел мощный взрыв у станции метро "Коломенская" – в результате происшествия пострадали по меньшей мере восемь человек.
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В сети появилось видео, на котором предположительно запечатлен уроженец Туниса Анис Амри, подозреваемый в совершении теракта на рождественской ярмарке в Берлине. Сообщается, что видео было снято в конце сентября...»
Соседка ушедшего из жизни в Москве в возрасте 80 лет внука Сталина Евгения Джугашвили уверяет, что он часто водил к себе молодых девушек. Однако другой сосед покойного утверждает, что Джугашвили жил тихо...»
Пользователи социальных сетей обратили внимание на удивительно сдержанную реакцию столичного водителя, ставшего очевидцем взрыва на станции метро "Коломенская". Более того, сидящая рядом с ним женщина лишь через 15 секунд после происшествия спокойным тоном сказала: "Это был взрыв, Коль"...»