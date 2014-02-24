Москвичи стали меньше стоять в пробках

Мэр Москвы Сергей Собянин отчитался об успехах в борьбе с пробками в столице. По его словам, время пребывания жителей города в заторах сократилось на четверть."Благодаря серьезным усилиям строителей, транспортников, организаторов дорожного движения ситуация стала потихоньку, постепенно каждый год выправляться", – цитирует градоначальника агентство городских новостей "Москва". Он добавил, что ситуация на дорогах столицы остается сложной, несмотря на успехи местных чиновников.
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Политический аналитик Кирилл Бенедиктов считает борьбу с "российской пропагандой" и новым президентом США Дональдом Трампом проявлением политической ортодоксии. Он отметил, что неудобные вопросы игнорируются правительством страны...»
Старший научный сотрудник НИИ точных приборов Станислав Смирнов выдвинул новую версию падения Ту-154 в акватории Черного моря. Он предположил, что причиной столкновения лайнера с поверхностью воды стало обледенение самолета...»
На Светлану Лернер, жену бывшего партнера Анатолия Чубайса, ставшую жертвой нападения, были зарегистрированы компании, через которые ее супруг Михаил Лернер прятал активы и выводил за границу многомиллионные похищенные кредиты. Женщина, получившая от преступников пулю в лицо, считает, что на нее было совершено покушение с целью убийства...»