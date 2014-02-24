Москвичка бросилась из окна во время пожара

Утром 5 марта на востоке Москвы произошел крупный пожар. В результате возгорания несколько семей оказались в огненной ловушке – сотрудникам МЧС удалось спасти пострадавших. Пожар произошел в жилом доме на улице Молостовых. По предварительным данным, огонь возник на одном из последних этажей здания. Сотрудникам МЧС удалось локализовать возгорание в течение получаса. До приезда пожарных с балкона одной из горящих квартира бросилась женщина: она пыталась выбраться из огненной ловушки. Пострадавшей удалось выжить – она была доставлена в реанимацию на вертолете. Общая площадь пожара составила порядка 55 квадратных метров. Сотрудникам МЧС с помощью специальных средств удалось десять человек, в том числе одного ребенка, передает Life.ru.Причины пожара устанавливаются. На месте происшествия работают врачи и спасатели.
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