Москвичка ищет "одноразового" любовника с корпоратива
30 декабря 2016, пятница, 12:44 – ИА СОЧИ-24
Москвичка ищет "одноразового" любовника с корпоратива
В полицию обратилась 25-летняя москвичка с просьбой найти незнакомца, с которым она провела ночь после предновогоднего корпоратива. При этом девушка подчеркнула, что претензий к случайному любовнику у нее нет. Как рассказала Варвара, которая работает врачом-терапевтом в известной частной клинике, в ночь с 16 на 17 декабря она была на вечеринке. После корпоратива девушка провела ночь с незнакомцем. Она была пьяна и не запомнила мужчину, с которым занялась сексом. Но чем-то любовник все-таки успел впечатлить девушку, и теперь она хочет с помощью полицейских найти его, сообщает Life.ru. Возможно, что после этого отношения молодых людей продолжатся. Отметим, что предновогодние корпоративы чреваты не только случайным сексом, но и массовыми драками. Так, ранее сообщалось, что вечеринка в Мурманской областной психиатрической больнице закончилась потасовкой.Между медиками и другой отдыхавшей в ресторане компанией разгорелся конфликт из-за музыки. В результате словесная перепалка переросла в драку. Свидетели отмечают, что за обоими столиками собрались преимущественно женщины, поэтому дрались не на кулаках, а вцепившись друг другу в волосы. Чтобы усмирить дебоширок, был вызван наряд из 15 патрульных полицейских. Проявили себя не с лучшей стороны и сотрудники столичного морга. Во время корпоратива нетрезвая компания начала глумиться над похоронным ритуалом, снимая все происходящее на камеру. Так, одна из женщин залезла в гроб, изображая покойницу.
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Год Красной Огненной Обезьяны, безусловно был насыщен множеством ярких событий. И в центре большинства из них оказывались именно женщины – яркие, харизматичные, талантливые. Dni.ru отобрали семь наиболее влиятельных представительниц прекрасного пола, оставивших значимый след в уходящем году...»
На выборы депутатов Госдумы в 2016 году Касьянов, Яшин, Навальный и компания возлагали большие надежды. После позорных итогов голосования по кандидатам в Костромскую думу, которые показали представители несистемной оппозиции в 2015-м, они громогласно обещали триумф по итогам думской кампании. Однако между словами и делами, как обычно, оказалась огромная пропасть. И результат ПАРНАСа по итогам выборов 18 сентября лишний раз подтвердил, что избиратели и представители партии крайне далеки друг от друга. Результат закономерен – 0,73%, хуже, чем годом ранее в Костроме...»