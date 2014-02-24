Москвичка попала в секс-рабство после отдыха на Кавказе

31 января 2017, вторник, 13:13 – ИА СОЧИ-24



Москвичка попала в секс-рабство после отдыха на Кавказе

Полиции чудом удалось вызволить 20-летнюю москвичку из сексуального рабства. Девушка стала жертвой преступников, обманным путем заманивших ее в другую страну.Как рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД, в полицию обратилась женщина, заявившая, что ее 20-летняя дочь уехала и не выходила на связь два месяца. Недавно девушка позвонила и сообщила, что находится в стране на Юго-Западе Азии, где ее принуждают к занятиям проституцией. Вскоре московским следователям совместно с коллегами из Интерпола удалось установить местонахождение москвички. После этого полиция помогла ей вернуться на родину. Допросив пострадавшую, оперативники выяснили, что до того, как попасть в секс-рабство, девушка отдыхала в гостях у знакомой на Северо-Кавказе. Там ей предложили поработать за границей официанткой в ресторане на выгодных условиях. Однако, прибыв туда, москвичка не получила предлагаемую работу. Неизвестные люди забрали у нее документы и заставили оказывать сексуальные услуги.Аналогичный инцидент произошел с несовершеннолетней жительницей столицы. Девушку продали в сексуальное рабство две ее подруги-студентки. Злоумышленницы заманили подростка на встречу с покупателем под предлогом фотосессии. Сумма сделки составляла 700 тысяч рублей. К счастью, оперативникам удалось вовремя задержать студенток – еще до того, как они получили деньги за подругу. В отношении злоумышленниц было возбуждено уголовное дело по статье "Торговля людьми".

СОЧИ 24