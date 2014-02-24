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Москвичка попала в секс-рабство после отдыха на Кавказе

31 января 2017, вторник, 13:13 – ИА СОЧИ-24

Москвичка попала в секс-рабство после отдыха на Кавказе
Москвичка попала в секс-рабство после отдыха на Кавказе
Полиции чудом удалось вызволить 20-летнюю москвичку из сексуального рабства. Девушка стала жертвой преступников, обманным путем заманивших ее в другую страну.
Как рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД, в полицию обратилась женщина, заявившая, что ее 20-летняя дочь уехала и не выходила на связь два месяца. Недавно девушка позвонила и сообщила, что находится в стране на Юго-Западе Азии, где ее принуждают к занятиям проституцией. Вскоре московским следователям совместно с коллегами из Интерпола удалось установить местонахождение москвички. После этого полиция помогла ей вернуться на родину. Допросив пострадавшую, оперативники выяснили, что до того, как попасть в секс-рабство, девушка отдыхала в гостях у знакомой на Северо-Кавказе. Там ей предложили поработать за границей официанткой в ресторане на выгодных условиях. Однако, прибыв туда, москвичка не получила предлагаемую работу. Неизвестные люди забрали у нее документы и заставили оказывать сексуальные услуги.Аналогичный инцидент произошел с несовершеннолетней жительницей столицы. Девушку продали в сексуальное рабство две ее подруги-студентки. Злоумышленницы заманили подростка на встречу с покупателем под предлогом фотосессии. Сумма сделки составляла 700 тысяч рублей. К счастью, оперативникам удалось вовремя задержать студенток – еще до того, как они получили деньги за подругу. В отношении злоумышленниц было возбуждено уголовное дело по статье "Торговля людьми". 

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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вчера, 21:28
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вчера, 20:30
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала на своей странице в Facebook публикацию стихотворения главы ведомства Сергея Лаврова в журнале "Русский пионер". Она сравнила стих с бомбой...»

вчера, 20:13
Обстрел российский журналистов в Донецке попал на видео

Вооруженные силы Украины обстреляли сотрудников российских СМИ в Донецке. Местные жители и представители экстренных служб вынуждены прятаться в подвалах, чтобы не попасть под удар карателей из Киева...»

вчера, 19:45
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