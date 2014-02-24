Москвичка пожаловалась на "сексуально озабоченного" врача

17 марта 2017, пятница, 14:45 – ИА СОЧИ-24



Москвичка пожаловалась на "сексуально озабоченного" врача

Жительница Москвы пожаловалась в районную поликлинику на сексуальные домогательства участкового врача. По словам 30-летней девушки, прибывший на вызов терапевт предложил полечить ее интимными ласками.По словам мужа пострадавшей, на днях она почувствовала себя плохо из-за высокого давления и вызвала врача. Домой к ней пришел сотрудник московской поликлиники №19 (юго-восток столицы) Абдусалим Гулов, передает Life.ru. Осмотрев пациентку, врач заявил, что все ее недуги – от недостатка секса, а затем предложил ее... облизать. "Он начал интересоваться, есть ли кто дома, но на тот момент в соседней комнате был друг. Врач с сожалением сообщил, что если бы друга не было, он бы ее облизал. Она попросила его уйти, но он все-таки пытался ее обнять", – рассказал супруг Марии. Шокированная женщина позвала на помощь друга-квартиранта из соседней комнаты и только тогда сексуально озабоченного терапевта удалось выставить за дверь. После этого супруги обратились в поликлинику с жалобой. Руководство медицинского учреждения заявило, что с данным врачом никогда подобных проблем не было, однако пообещало разобраться в ситуации. Кроме того, сейчас сотрудники поликлиники обзванивают всех пациенток, к которым ходил на вызов Гулов. Предположительно, среди них также могут быть пострадавшие от действий терапевта. После ухода врача испуганная Мария почувствовала себя еще хуже. По словам мужа, у нее было зафиксировано предынсультное состояние. Позже терапевт сам перезвонил супругу Марии и заявил, что не приставал к ней. Журналистам врач также заявил, что не позволял себе на вызове ничего лишнего. На данный момент по факту происшествия Департамент здравоохранения Москвы проводит служебную проверку. По ее итогам будет представлена дополнительная информация.

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