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Москвичка пожаловалась на "сексуально озабоченного" врача

17 марта 2017, пятница, 14:45 – ИА СОЧИ-24

Москвичка пожаловалась на "сексуально озабоченного" врача
Москвичка пожаловалась на "сексуально озабоченного" врача
Жительница Москвы пожаловалась в районную поликлинику на сексуальные домогательства участкового врача. По словам 30-летней девушки, прибывший на вызов терапевт предложил полечить ее интимными ласками.
По словам мужа пострадавшей, на днях она почувствовала себя плохо из-за высокого давления и вызвала врача. Домой к ней пришел сотрудник московской поликлиники №19 (юго-восток столицы) Абдусалим Гулов, передает Life.ru.  Осмотрев пациентку, врач заявил, что все ее недуги – от недостатка секса, а затем предложил ее... облизать. "Он начал интересоваться, есть ли кто дома, но на тот момент в соседней комнате был друг. Врач с сожалением сообщил, что если бы друга не было, он бы ее облизал. Она попросила его уйти, но он все-таки пытался ее обнять", – рассказал супруг Марии. Шокированная женщина позвала на помощь друга-квартиранта из соседней комнаты и только тогда сексуально озабоченного терапевта удалось выставить за дверь. После этого супруги обратились в поликлинику с жалобой. Руководство медицинского учреждения заявило, что с данным врачом никогда подобных проблем не было, однако пообещало разобраться в ситуации. Кроме того, сейчас сотрудники поликлиники обзванивают всех пациенток, к которым ходил на вызов Гулов. Предположительно, среди них также могут быть пострадавшие от действий терапевта. После ухода врача испуганная Мария почувствовала себя еще хуже. По словам мужа, у нее было зафиксировано предынсультное состояние. Позже терапевт сам перезвонил супругу Марии и заявил, что не приставал к ней. Журналистам врач также заявил, что не позволял себе на вызове ничего лишнего. На данный момент по факту происшествия Департамент здравоохранения Москвы проводит служебную проверку.  По ее итогам будет представлена дополнительная информация. 

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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В одном из столичных кафе у посетительницы украли норковую шубу. Сумма ущерба составила 100 тысяч рублей..»

сегодня, 15:31
В России появилась организация по защите малого и среднего бизнеса

В начале апреля в Москве пройдет учредительный съезд Всероссийской организации "Общественный штаб реализации президентских программ". Новое движение займется защитой малого и среднего бизнеса на муниципальном уровне в регионах России...»

сегодня, 15:15
Родившим студенткам разрешат учиться бесплатно

В Минобрнауки России предложили расширить список тех студентов, которые имеют право перевестись с платного отделения на бесплатное. Согласно документу, льготы получат женщины, родившие ребенка в период обучения...»

сегодня, 15:13
Бизнесменов под санкциями решили освободить от налогов

В Госдуме во втором чтении одобрили законопроект, согласно которому попавшие под международные санкции предприниматели получат право отказаться от налогового резидентства России. За принятие документа проголосовало абсолютное большинство депутатов...»

сегодня, 14:45
Москвичка пожаловалась на "сексуально озабоченного" врача

Жительница Москвы пожаловалась в районную поликлинику на сексуальные домогательства участкового врача. По словам 30-летней девушки, прибывший на вызов терапевт предложил полечить ее интимными ласками...»

сегодня, 14:15
Беременность 11-летней британки вызвала переполох

В Великобритании полиция расследует информацию о беременности 11-летней девочки. Известно, что она родит в самое ближайшее время и станет самой молодой матерью страны...»

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