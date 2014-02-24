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Москвичка раскрыла измену мужа с помощью анализа брюк

26 января 2017, четверг, 12:45 – ИА СОЧИ-24

Москвичка раскрыла измену мужа с помощью анализа брюк
Москвичка раскрыла измену мужа с помощью анализа брюк
Заподозрив мужа в измене, 34-летняя жительница столицы не стала закатывать истерик или устраивать допросы с пристрастием. Женщина просто взяла двое брюк любимого и отнесла их в лабораторию для биологической экспертизы.
Как рассказала Светлана, в последнее время их отношения с мужем заметно испортились. Супруг стал часто задерживаться на работе, избегать общения с ней. Однако сомнения в неверности любимого начали одолевать москвичку в тот момент, когда она заметила на его брюках белые выделения.  "Я сразу подумала о том, что нужно найти специалистов, чтобы понять, что это за пятно. Я была в панике и не знала, что мне делать... Но соседка по лестничной клетке помогла мне найти в Интернете сайт организации, которая проводит такие экспертизы", – цитирует Светлану Life.ru.В итоге, женщина отнесла в лабораторию две пары брюк. Одни штаны были практически новые – мужчина одевал их всего пару раз. А вторые брюки "подозреваемый" носил в течение полугода. В итоге, экспертиза подтвердила неверность мужа Светланы. Так, исследование обнаружило на старых брюках следы губной помады, а также фрагменты спермы и женский биоматериал из интимной зоны. На новых штанах также было найдено большое количество женской флоры.   Расстроенная Светлана уже подала на развод. Однако изменщик не спешит признаваться в содеянном. Сначала мужчина угрожал подать в суд на лабораторию, а затем заявил, что найденный биоматериал принадлежит его жене. Как рассказали эксперты, уличать партнера в неверности с помощью биоэкспертизы – весьма распространенная практика. В среднем, около 15 москвичей в месяц обращаются в лабораторию за подобной услугой. В качестве материала для исследования люди приносят нижнее белье "изменщика", простыни и другие личные вещи. 

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Украинец в эфире ТВ осадил врущих о Крыме пропагандистов

Житель Харькова по имени Михаил позвонил в прямой эфир одной из передач украинского телеканала NewsOne и рассказал о преимуществах жизни в российском Крыму. По словам мужчины, он не понимает, почему Киев называет Москву "агрессором", если она создает людям гораздо лучшие условия для жизни, чем нынешняя украинская власть...»

сегодня, 16:29
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