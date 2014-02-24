Москвичка раскрыла измену мужа с помощью анализа брюк
26 января 2017, четверг, 12:45 – ИА СОЧИ-24
Москвичка раскрыла измену мужа с помощью анализа брюк
Заподозрив мужа в измене, 34-летняя жительница столицы не стала закатывать истерик или устраивать допросы с пристрастием. Женщина просто взяла двое брюк любимого и отнесла их в лабораторию для биологической экспертизы. Как рассказала Светлана, в последнее время их отношения с мужем заметно испортились. Супруг стал часто задерживаться на работе, избегать общения с ней. Однако сомнения в неверности любимого начали одолевать москвичку в тот момент, когда она заметила на его брюках белые выделения. "Я сразу подумала о том, что нужно найти специалистов, чтобы понять, что это за пятно. Я была в панике и не знала, что мне делать... Но соседка по лестничной клетке помогла мне найти в Интернете сайт организации, которая проводит такие экспертизы", – цитирует Светлану Life.ru.В итоге, женщина отнесла в лабораторию две пары брюк. Одни штаны были практически новые – мужчина одевал их всего пару раз. А вторые брюки "подозреваемый" носил в течение полугода. В итоге, экспертиза подтвердила неверность мужа Светланы. Так, исследование обнаружило на старых брюках следы губной помады, а также фрагменты спермы и женский биоматериал из интимной зоны. На новых штанах также было найдено большое количество женской флоры. Расстроенная Светлана уже подала на развод. Однако изменщик не спешит признаваться в содеянном. Сначала мужчина угрожал подать в суд на лабораторию, а затем заявил, что найденный биоматериал принадлежит его жене. Как рассказали эксперты, уличать партнера в неверности с помощью биоэкспертизы – весьма распространенная практика. В среднем, около 15 москвичей в месяц обращаются в лабораторию за подобной услугой. В качестве материала для исследования люди приносят нижнее белье "изменщика", простыни и другие личные вещи.
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Житель Харькова по имени Михаил позвонил в прямой эфир одной из передач украинского телеканала NewsOne и рассказал о преимуществах жизни в российском Крыму. По словам мужчины, он не понимает, почему Киев называет Москву "агрессором", если она создает людям гораздо лучшие условия для жизни, чем нынешняя украинская власть...»
Здание Государственного департамента США покидают последние дипломаты, работавшие с президентом Обамой. Вслед за шефом Джоном Керри ушли его помощники Джойс Барр и Мишель Бонд. Пакует чемоданы и Виктория Нуланд, отметившаяся особой, какой-то болезненной "любовью" к России. Симптом, впрочем, нередко встречавшийся в рядах сотрудников прежней администрации США...»