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Москвичка раздумала сажать в тюрьму плохого любовника
9 марта 2017, четверг, 17:16 – ИА СОЧИ-24
В заявлении
30-летняя жительница столицы указала, что не хочет уголовного преследования для
мужчины, который не смог ее удовлетворить. Она решила не наказывать столь жестоко плохого
любовника.
Также
Валентина призналась, что потеряла надежду найти незнакомца, передает Life.ru. Испортившего ей вечер мужчину женщина
встретила на северо-западе Москвы, в Тушине.
Как писали Dni.Ru, 30-летняя жительница столицы обратилась в полицию,
пожаловавшись, что ее не устроил нетрадиционный
секс с незнакомцем в
машине. Выяснилось, что девушка
была пьяна и сама согласилась на интимную
связь.
Валентина рассказала,
что незнакомец просто грязно воспользовался ее состоянием. "Он
предложил меня подвезти, а сам отвез в какие-то кусты", – посетовала она. По словам женщины, из-за нетрадиционного
сексуального контакта у нее "хлестала кровища", пришлось вызывать скорую. Осмотревшие девушку медики предложили обратиться в полицию.
Это не первый случай,
когда женщины обращаются к правоохранителям по пикантным поводам. В феврале этого года жительница столицы подала
в полицию заявление на мужа, принуждавшего ее к сексу. Инцидент произошел на
почве бытового конфликта.
Еще одна экстравагантная история
произошла после новогодних праздников. Москвичка попросила стражей порядка
найти ее случайного любовника. Как выяснилось, во время корпоратива девушка
переспала с незнакомцем, который не оставил ей никаких контактов. Москвичке
хотелось найти мужчину, чтобы продолжить отношения.
Источник:
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