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Москвичка раздумала сажать в тюрьму плохого любовника

9 марта 2017, четверг, 17:16 – ИА СОЧИ-24

Москвичка раздумала сажать в тюрьму плохого любовника
Москвичка раздумала сажать в тюрьму плохого любовника
Москвичка Валентина, обратившаяся в полицию после "некачественного" секса с незнакомцем, подала встречное заявление. Женщина передумала сажать мужчину за решетку.
В заявлении
30-летняя жительница столицы указала, что не хочет уголовного преследования для
мужчины, который не смог ее удовлетворить. Она решила не наказывать столь жестоко плохого
любовника.
Также
Валентина призналась, что потеряла надежду найти незнакомца, передает Life.ru. Испортившего ей вечер мужчину женщина
встретила на северо-западе Москвы, в Тушине.
Как писали Dni.Ru, 30-летняя жительница столицы обратилась в полицию,
пожаловавшись, что ее не устроил нетрадиционный
секс с незнакомцем в
машине. Выяснилось, что девушка
была пьяна и сама согласилась на интимную
связь.
Валентина рассказала,
что незнакомец просто грязно воспользовался ее состоянием. "Он
предложил меня подвезти, а сам отвез в какие-то кусты", – посетовала она. По словам женщины, из-за нетрадиционного
сексуального контакта у нее "хлестала кровища", пришлось вызывать скорую. Осмотревшие девушку медики предложили обратиться в полицию.
Это не первый случай,
когда женщины обращаются к правоохранителям по пикантным поводам. В феврале этого года жительница столицы подала
в полицию заявление на мужа, принуждавшего ее к сексу. Инцидент произошел на
почве бытового конфликта.
Еще одна экстравагантная история
произошла после новогодних праздников. Москвичка попросила стражей порядка
найти ее случайного любовника. Как выяснилось, во время корпоратива девушка
переспала с незнакомцем, который не оставил ей никаких контактов. Москвичке
хотелось найти мужчину, чтобы продолжить отношения.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 19:14
В банке на севере Москвы устроили стрельбу

Неизвестный открыл огонь в отделение банка, расположенного в проезде Черепановых на севере Москвы, передает Life.ru..»

сегодня, 18:30
Раскрыта причина алкоголизма

Ученые назвали причину алкоголизма. Оказывается, тяжкий недуг может быть вызван дисбалансом в работе дофамина...»

сегодня, 18:29
Родственники Трампа нашлись в России

Житель Калужской области Владислав Морозов заявил, что является дальним родственником президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает издание "Калужский перекресток"...»

сегодня, 18:15
Болельщики ЦСКА жестоко избили ребенка

В одну из столичных больниц с многочисленными ушибами и подозрением на перелом ребра был доставлен 12-летний мальчик, передает "РЕН ТВ"..»

сегодня, 18:14
Выборы в России сделают более прозрачными

Подать заявку на голосование на выборах можно будет через интернет. Как сообщил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, изменения в закон о выборах, обсуждаемые в парламенте, будут касаться, в том числе, и открепительных талонов...»

сегодня, 17:46
У сотрудника ФСБ украли спецпропуск и ключи от работы

В полицию с заявлением о краже обратился 27-летний военнослужащий ФСБ России..»

сегодня, 17:45
Эксперты оценили рост рейтинга доверия Госдумы

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