В столичную полицию с заявлением об изнасиловании обратилась 46-летняя москвичка. Она рассказала, что пришла в гости к 40-летнему знакомому в квартиру на Большой Почтовой улице. Тот избил ее и надругался, после чего уснул прямо в кровати. "Воспользовавшись тем, что мужчина спит, потерпевшая вызвала на место наряд полиции для задержания насильника прямо на месте преступления", – цитирует Life.ru представителя правоохранительных органов города. Женщина была доставлена в ближайшую больницу. Подозреваемого в изнасиловании мужчину задержали. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.
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Перевод в 221 миллион долларов, который отправил в последние часы своей работы президентом Барак Обама, заморожен. Палестинская автономия, которой предназначались деньги, их получит не скоро, решил Дональд Трамп...»
Житель Харькова по имени Михаил позвонил в прямой эфир одной из передач украинского телеканала NewsOne и рассказал о преимуществах жизни в российском Крыму. По словам мужчины, он не понимает, почему Киев называет Москву "агрессором", если она создает людям гораздо лучшие условия для жизни, чем нынешняя украинская власть...»
Здание Государственного департамента США покидают последние дипломаты, работавшие с президентом Обамой. Вслед за шефом Джоном Керри ушли его помощники Джойс Барр и Мишель Бонд. Пакует чемоданы и Виктория Нуланд, отметившаяся особой, какой-то болезненной "любовью" к России. Симптом, впрочем, нередко встречавшийся в рядах сотрудников прежней администрации США...»