Москвичка украла у пожилой соседки наряженную елку
29 декабря 2016, четверг, 11:15 – ИА СОЧИ-24
Москвичка украла у пожилой соседки наряженную елку
В столичном районе Перово женщина украла у своей пожилой соседки наряженную елку. Сотрудники правоохранительных органов нашли воровку по дорожке из игрушек и гирлянд. Пожилая женщина установила елку на лестничной площадке, сообщает Life.ru. Похищение новогоднего дерева попало на камеры видеонаблюдения."В полицию обратилась жительница дома, расположенного на 1-й Владимирской улице. Она сообщила, что обнаружила пропажу новогодней наряженной елки с гирляндами, которая находилась на лестничной клетке на четвертом этаже", – заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Однако раскрыть преступление полицейским не составило особого труда. Когда девушка тащила елку, она оставила за собой след из опавших иголок, гирлянд и разбившихся игрушек. Тропинка привела стражей порядка в квартиру в соседнем подъезде. Потерпевшая сразу же опознала свое новогоднее дерево. Против преступницы возбудили уголовное дело по статье "Кража". Стражи порядка решили не задерживать женщину на время следствия. Напомним, в октябре Dni.Ru составили топ самых нелепых добыч воров. Среди них оказались асфальтоукладчик, породистые голуби и даже труп бабушки.
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Представители одного из дошкольных учреждений подмосковного Королева обратились в правоохранительные органы с сообщением, что их пятилетний воспитанник на протяжении недели не посещает детский сад, говорится в сообщении пресс-службы главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области..»
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