Москвичка заказала мать ради квартиры

Полиция Москвы задержала девушку, пытавшуюся организовать убийство матери. Подозреваемая хотела избавиться от нее ради двухкомнатной квартиры на окраине города. Согласно плану москвички, ее мать должна была погибнуть во время прогулки с собакой. При этом заказчица поставила исполнителю жесткое условие – безопасность домашнего питомца, сообщает сетевое издание m24.ru. О готовящемся преступлении узнала полиция. В ходе спецоперации стражи порядка задержали не только киллера, но и его клиентку. Примечательно, что мать девушки совсем не удивилась, узнав о ее намерениях. По словам потенциальной жертвы, дочь часто звонила и спрашивала, жива ли она.Убийство родственников ради недвижимости – одно из наиболее распространенных правонарушений. В ноябре 2016 года 21-летний москвич расправился с приемной матерью и ее сожителем с целью завладеть квартирой. "Он вступил в преступный сговор с друзьями 18 и 23 лет. Действуя согласно разработанному плану, соучастники собрались в квартире, расположенной на Большой Калитниковской улице, где избили и задушили сожителя, а впоследствии – приемную мать", – рассказали в Следственном комитете.
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечает сегодня свой 53-й день рождения. Главу нижней палаты российского парламента поздравили политики, коллеги-депутаты, а также члены российского политологического сообщества...»
О том, какой погоды от февраля стоит ждать москвичам рассказал директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил. что пока жители и гости города могут наслаждаться привычными и стандартными для зимы в столичном регионе температурами, однако со временем воздух будет охлаждаться сильнее...»
Молодая москвичка Наталья Меламед пропала 24 января после ссоры с родителями и с молодым человеком. 3 февраля в красногорском лесу было найдено тело девушки и дальнейшая проверка подтвердила самые худшие опасения близких пропавшей – это была именно она...»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на очередном съезде партии прокомментировал скандал, возникший в российско-белорусских отношениях на фоне недопонимания в экономических вопросах. Он пристыдил белорусского лидера за желание получать безвозмездную поддержку из запада, и с востока, однако подчеркнул, что Россия всегда будет поддерживать теплые отношения со своими соседями...»