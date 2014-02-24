Москвичка заплатила за снятие порчи яйцом 1,5 млн рублей
1 марта 2017, среда, 13:59 – ИА СОЧИ-24
Москвичка заплатила за снятие порчи яйцом 1,5 млн рублей
Девушка отдала все семейные драгоценности на сумму в полтора миллиона рублей за снятие порчи. Аферистка провела обряд с помощью молитв и куриного яйца. Инцидент произошел 24 февраля на Сумской улице на юге Москвы, сообщает Life.ru. Когда 17-летняя Анастасия направлялась к репетитору, к ней подошла незнакомка и попросила проводить к станции метро "Южная". "Я указала дорогу женщине, после чего незнакомка решила тоже помочь мне. Женщина представилась Еленой и сказала, что на моей семье лежит страшная порча, которую нужно немедленно снять", – заявила потерпевшая.Чтобы завоевать доверие, Елена показала девушке "магический" фокус. "Она дала мне монетку и сказала, что она сейчас станет белой в моих ладонях. Я взяла монету, и через несколько секунд она побелела", – вспомнила Анастасия.Для проведения обряда колдунья потребовала принести из дома все украшения и куриное яйцо, не рассказывая ничего родителям. Как выяснилось позднее, драгоценности требовалось "освятить в церкви", чтобы окончательно снять порчу.Когда Анастасия вернулась с украшениями, колдунья была в компании еще одной женщины. Помолившись, мошенницы забрали драгоценности и якобы отправились в церковь. "Елена мне еще ответила на SMS и сказала, что она в церкви с моими украшениями и яйцом, чтобы провести обряд. Но после SMS она просто пропала и не выходит на связь", – рассказала Анастасия. Что ее обманули, девушка поняла лишь спустя несколько часов после инцидента. Отец потерпевшей обратился в полицию, стражи порядка разыскивают правонарушителей.Напомним, 13 февраля 12-летняя девочка также отдала цыганке 16 тысяч рублей и украшения, общая стоимость которых составляет примерно миллион рублей. Так школьница расплатилась с мошенницей за наведение порчи. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
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Иностранные инвесторы вложили в украинскую экономику 4,4 миллиарда долларов прямых инвестиций – это на 17% больше показателя за 2015 год. Неожиданно для многих, основным иностранным инвестором "нэзалэжной" в 2016 году оказалась Россия...»
Далю Грибаускайте засыпали поздравлениями. Большая часть восторженных посланий в честь 61-го дня рождения литовского президента – от украинцев и их лидера Порошенко. Оно и понятно, ведь Литва с Украиной – самые близкие партнеры, особенно в деле нападок на Россию. Почему же так не любит все русское некогда ревностная коммунистка Даля?..»
Эксперты рассказали подробнее о том, как будет функционировать система продовольственных карточек, разработанная для малоимущих граждан. Так, например, на эти средства можно будет купить только продукты питания, а не сигареты или водку...»
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Глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс заявил, что вскоре вновь может оказаться "виновником всех бед" по версии некоторых российских телевизионных журналистов. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook...»
В правительстве Испании ввели должность так называемого "секс-короля" – человека, ответственного за повышение рождаемости в стране. Теперь эти обязанности будет выполнять сенатор Эдельмира Баррейра...»